Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Ana torna con Philipp, Vincent distrutto

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 15 al 19 settembre 2025 . La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore: Ana e Philipp tornano insieme

Quando Apollo, il cavallo di Ana, ha una forte colica Philipp si offre di prendersene cura dal momento che Vincent è impegnato. La Alves rimane stupita da questo gesto e tra loro scatta il bacio, che fa felice Philipp tanto da chiederle un appuntamento per una serata galante. Vincent continua a sognare di poter tornare insieme ad Ana, poi scopre tutta la verità e rimane sconvolto al punto da prendere immediatamente le distanze dalla ragazza. Ma non è tutto. Geloso della felicità di Ana e Philipp, Vincent commetterà un gesto di cui si pentirà. Nel frattempo, Greta si accorge che Natalie è innamorata di Vincent e le consiglia di farsi avanti, mentre Philipp è angosciato all’idea che Ana possa venire a conoscenza del suo vecchio piano per derubarla.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra confusa

Alexandra tenta di mediare tra Christoph e Tom, ma è grazie a Werner che il Dammann si rende conto di dover cambiare atteggiamento se non vuole perdere la sua fidanzata. Nel frattempo, durante un incontro con Katja, Markus rompe accidentalmente una preziosa bottiglia di vino e da questo incidente c’è un riavvicinamento tra i due. Christoph fa un’appassionata dichiarazione d’amore ad Alexandra, che si sente confusa e si confida con Nicole. Katja e Markus, invece, rimangono bloccati insieme in cantina, e scatta la scintilla mentre Werner decide di intervenire preoccupato. A causa di un equivoco, tuttavia, Katja perde nuovamente la fiducia di Markus e, anche se prova a scusarsi col suo ex, lui non sembra più credere nel loro amore.

Tempesta d’Amore: Helena esce con…

Helene tenta al fortuna e va ad un appuntamento con un uomo conosciuto su internet. L’uomo si rivela essere Günther, il padre di Vanessa! Superata la sorpresa, i due decidono di trascorrere la serata insieme. Mentre Helene è sempre più presa da Günther, lui sembra a disagio di fronte alle attenzioni eccessive della donna.

Caspar scopre grazie ad Yvonne di avere uno zio che vive in Tailandia e che è il suo unico talento. Quando lo contatta, poi, scopre di avere tante cose in comune con lo zio ed è sempre più tentato di andare in Asia per conoscere la sua famiglia. Yvonne spera che Caspar resti a vivere con lei ed Erik ma, quando viene a sapere che il ragazzo rinuncerebbe a partire per l’Asia solo per amor suo, la donna si fa forza e regala a Caspar un biglietto aereo, promettendogli di accoglierlo sempre in ogni momento.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.