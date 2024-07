Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024: Eleni sospetta che Christoph sia suo padre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 15 al 19 luglio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 15 al 19 luglio 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Christoph impone ad Alexandra un ultimatum

Christoph è una furia con Alexandra. La donna ha cambiato idea e ora vuole aiutare Markus, evitandogli il carcere.

Christoph non è d’accordo con Alexandra perché teme che se Markus non sarà condannato, le sue possibilità di costruirsi una famiglia con la donna che ama, diminuirebbero drasticamente.

Per evitare che Markus eviti il carcere, Christoph minaccia Alexandra e le promette che se lei farà uscire di prigione l’ex, lui rivelerà a Eleni la verità su suo padre.

Alexandra non prende per nulla bene il ricatto di Christoph e si sente fortemente sotto pressione. Dopo una visita in carcere da Markus, la donna però si convince che il suo compagno non abbia poi tutti i torti. Si trova così a proporre all’ex un compromesso: lei lo rappresenterà come avvocato ma solo se lui prometterà di lasciare il paese e di non tornare mai più a Bichlheim.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni sospetta che Christoph sia suo padre

Eleni vorrebbe tanto sorprendere Leander con una cena romantica a casa sua e si impegna per cucinare. Purtroppo il ragazzo, all’oscuro di tutto questo, prende altri impegni e non torna nel suo appartamento. Eleni rimane molto delusa e, dopo aver sistemato, se ne va,

Eleni cerca di distrarsi contribuendo al bazar che hanno allestito in favore del reparto pediatrico dell’ospedale. La ragazza si ricorda di un suo vecchio hobby e ci si butta a capofitto.

Noah propone di organizzare qualcosa in famiglia e Alexandra accoglie questa proposta. Eleni è d’accordo ma confessa a Leander di non sapere se si tratti di una buona idea. La giornata si rivela però piuttosto soddisfacente.

Eleni, presa dalla partita a bocce, finisce per chiedere a Christoph di partecipare, senza però sapere cosa sta succedendo tra lui e sua madre.

Eleni scopre dei vecchi biglietti per Formentera e Alexandra le rivela di esserci stata una volta insieme a suo padre. La ragazza ne parla con Markus ma l’uomo le confessa di non aver mai messo piede su quell’isola.

Eleni si spaventa e dopo aver visto che la sua grafia è molto simile a quella di Christoph, comincia a pensare che il suo vero padre non sia Markus ma proprio il nuovo compagno della madre.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Robert rompe la sua amicizia con Michael

Valentina ha confessato a Michael di provare dei sentimenti per lui e il dottore si allontana da lei.

Valentina si trova in difficoltà a lavorare da sola sulla barca e così decide di chiedere aiuto a Noah. La ragazza riesce persino a rivelargli cosa è successo tra lei Michael. I due, dopo un iniziale tentennamento, si trovano molto bene a collaborare.

Robert vuole fare bella figura con i suoi ospiti ma gli manca il personale. Per sua fortuna, Valentina e Noah sono disposti a dargli una mano.

Valentina passa una notte molto traumatica al Pronto Soccorso e si sente male. Robert corre a consolarla ma Michael arriva prima di lui.

Robert si convince che Michael provi dei sentimenti per Valentina e che questi non siano paterni. Le cose gli sfuggono di mano e arriva a cancellare la sua amicizia con il dottore, quando la ragazza respinge le sue domande provocatorie sul medico e si offende per le sue insinuazioni.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Helene sta male!

Helene e André sono sconvolti dalla diagnosi di Michael e tirano un sospiro di sollievo quando il dottore rivela loro di averne scoperto la causa.

Contenti di avere in mano delle risposte, Helene e André passano una bella giornata insieme e decidono di non dire nulla né a Max né a Gerry. Tutto sembra andare bene fino a quando Helene non chiede, molto confusa, dove si trovi suo marito.

André reagisce con dolcezza al momento di confusione della donna e le dice che suo marito è morto da tempo. Ripresasi, Helene comincia a pensare che forse sia il caso di togliersi la fede ma il suo compagno la sprona a lasciare l’anello al suo posto.

Erik si prepara all’arrivo di Ulrike Dremel e deve pure affrontare un’Yvonne in preda alla gelosia. Al suo arrivo, Ulrike rimane spiazzata dalla somiglianza tra Erik e il suo amore d’infanzia.

Max, Gerry e Shirin scoprono che Helene non sta bene e Shirin si rimprovera di essere lei in parte la causa della malattia della donna. Helene si affretta a calmarla e la invita a passare un pomeriggio con lei nella spa dell’hotel. La giornata però non prosegue bene ed Helene finisce per avere un altro crollo.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.