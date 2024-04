Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024: Shirin rischia di perdere la vista per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 15 al 19 aprile 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 15 al 19 aprile 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Leon disposto a tutto per battere Paul

Josie scopre con preoccupazione che Leon sta assumendo degli antidolorifici molto forti contro il parere medico di Michael. La giovane decide di parlare chiaro con il compagno e lui le promette di smettere di assumerli… ma non mantiene la sua parola.

Leon non ha intenzione di mollare la presa e di alzare bandiera bianca con Paul. Ormai la rivalità tra i due ragazzi è diventata accesissima e per questo Leon non vuole interrompere l’allenamento del triathlon nonostante il brutto incidente di Shirin. Paul invece, capito che la situazione è grave, decide di correre dalle due ragazze e di dar loro il suo sostegno in ospedale.

Leon sembra disposto a tutto pur di partecipare alla gara. Il ragazzo non si fa distrarre né dalle emergenze né dai dolori che ormai lo affliggono. Il giovane vuole dimostrare di essere migliore di Paul, soprattutto dopo essersi convinto che tra Josie e il suo ex ci sia ancora del tenero.

Il giorno della gara è arrivato e Leon si sforza per dimostrare di essere migliore di Paul. Purtroppo quest’ultimo pare avere la meglio ma poi…

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Shirin rischia di perdere la vista

Shirin accetta di fare da cameriera ai piani in hotel nonostante sia stata licenziata. La ragazza ha a cuore il Fürstenhof e sente di dover dare una mano per via della mancanza di personale. Peccato però che la giovane finisca nei guai a causa di una decisione molto pericolosa, presa da Alexandra. La donna ha deciso di sostituire i detersivi usati in precedenza, con degli altri più economici e più aggressivi.

Shirin non sa della pericolosa novità adottata sui prodotti per la pulizia e si trova protagonista di un brutto incidente. Del detersivo le finisce negli occhi e sembra avere una reazione completamente inaspettata. Shirin non riesce più a vedere.

Josie accompagna di corsa Shirin in ospedale e sembra che la ragazza debba affrontare un lungo calvario per recuperare la vista. Alexandra e Markus, spaventati di finire nei guai, cercano di liberarsi dei nuovi detersivi ma vengono beccati in flagrante.

Helene sostituisce Shirin nel salone di bellezza, in attesa che la ragazza recuperi la vista. I medici stanno facendo di tutto per aiutarla. Intanto Markus confessa ad Alexandra di voler rinnovare i loro voti nuziali. La donna si sente ancora più confusa.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni scopre un grande segreto su sua madre

Eleni passa una serata di divertimento con Valentina ma il giorno dopo non riesce a concentrarsi sul lavoro. Markus, furioso di vedere sua figlia così svogliata, accusa la Saalfeld di avere una cattiva influenza sulla sua bambina.

Eleni fa preoccupare Alexandra non tornando da un’escursione in montagna. Christoph si prodiga per aiutare la sua amata a cercare la figlia e durante le ricerche emerge un dettaglio tenuto da tempo segreto dalla donna.

Eleni scopre che Christoph è stato la causa delle fine del matrimonio tra i genitori di Valentina. La giovane, furiosa, lo affronta e lui finisce per rivelarle un segreto di sua madre, per lungo tempo tenuto nascosto.

Helene scopre che André ha un appuntamento con una donna molto più giovane e si convince di non avere chance con lui. Poi però alcune confessioni della spasimante del cuoco, le fanno cambiare idea. Intanto Alfons torna dal suo viaggio in Giappone e racconta a Hildegard cosa ha scoperto su alcune delle tradizioni locali.

Erik vince una grande somma di denaro grazie a una scommessa sulla gara di triathlon e pensa di comprare un orologio di lusso. Yvonne però ha altre idee in mente. Robert tenta di distrarre Valentina facendola lavorare nel ristorante dell’hotel. La cosa sembra funzionare ma poi arriva un messaggio di Fabien.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Carolin confessa!

Carolin è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Vanessa e tenta di rimettere le cose a posto. Per mettere ordine nei suoi pensieri si mette a scrivere ciò che prova. In quel momento però arriva Michael.

Ormai impossibilita a non dire la verità, Carolin confessa di essersi innamorata di un’altra persona ma non rivela al fidanzato di chi si tratta. Si limita a dirgli di voler restare insieme a lui. Il medico non è però d’accordo e chiede che senso abbia continuare la loro relazione.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.