Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 14 al 20 gennaio 2024: Constanze cerca di liberarsi di Josie!

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 14 al 20 gennaio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 14 al 20 gennaio 2024. La Soap tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof è arrivata, in Italia, alla sua diciottesima stagione e viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Un nuovo amore per Josie?

Josie è certa delle sue creazioni e non teme la concorrenza, sebbene essa sia spietata. La ragazza decide quindi di offrire ai suoi clienti delle praline personalizzate.

Alla festa di inaugurazione della sua pasticceria, Josie conosce Leon, un giovane che condivide con lei la passione per il cioccolato. Peccato però che questa nuova conoscenza nasconda la sua vera identità.

Il giovane prende una stanza al Fürstenhof e Yvonne pensa che questo sia un segno del destino per la figlia. Spinge Josie ad avvicinarsi a lui ma la giovane non sembra del tutto convinta. Segretamente è però rimasta completamente affascinata dal ragazzo e vuole convincerlo del suo talento.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Gerry ha un brutto incidente a cavallo

Shirin scopre che Gerry vuole rinunciare all’equitazione ma soprattutto ha proposto a sua madre di trasferirsi a vivere da lei e da Erik. La ragazza teme che Helene finirà per mettersi in mezzo e in effetti non ha tutti i torti.

Helene deve ammettere che suo figlio Gerry è diventato più indipendente ma soprattutto più determinato. Capisce di non doverlo più controllare a vista.

Carolin chiede a Gerry di cavalcare uno dei cavalli e il ragazzo accetta. Purtroppo però finisce per avere un incidente, di cui non fa alcuna menzione per evitare di essere giudicato da sua madre e di scatenare le sue preoccupazioni. Nonostante tutto, la verità viene a galla.

A causa dell’incidente, Gerry non riesce più a muovere la testa e questo preoccupa moltissimo sia Helene che Shirin. Per fortuna non si tratta di nulla di grave ma il giovane promette comunque alla mamma di non fare più equitazione. Shirin, sconvolta da questo, ha una brutta discussione con Helene.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Constanze cerca di liberarsi di Josie… per sempre!

Christoph, messo alle strette sia da Werner che da Robert, è costretto ad ammettere di soffrire di acalculia dopo il brutto episodio con Ariane. Werner, piuttosto preoccupato, gli chiede di lasciare il suo incarico al Fürstenhof. Christoph ci rimane malissimo e, nonostante trovi un compromesso grazie all’aiuto di Paul, sfoga la sua rabbia contro Yvonne. Successivamente minaccia di vendere le azioni della pasticceria di Josie, rifiutandosi di cederle a Erik.

Yvonne cerca aiuto in Paul affinché il ragazzo convinca Christoph a non mettere in pericolo l’attività della figlia. Il giovane promette di aiutarla ma quando Constanze viene a scoprire che il suo fidanzato si sta adoperando per Josie, comincia a credere di poter perdere di nuovo il suo compagno. Quando André consiglia a Werner l’idea di chiedere a Josie di occuparsi di preparare dei cioccolatini per la festa di primavera, Constanze organizza un piano per liberarsi della sua rivale e cacciarla da Bichlheim.

Erik cerca di convincere Yvonne che loro due fanno una bella squadra ma lei non vuole ammettere i suoi sentimenti anzi progetta di conquistare un milionario alla festa di primavera. La Klee però non può frenare la sua gelosia quando vedere Erik in presunti atteggiamenti intimi con Carolin.

Max scopre che la sua candidatura al consiglio comunale non sarà facile e spera nell’aiuto dei Sonnbichler. Alfons dedice però di dargli una grande lezione.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 e la domenica alle ore 19.50 su Rete4.