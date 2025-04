Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025: Alexandra e Christoph in crisi!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 14 al 18 aprile 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Alexandra e Christoph in crisi nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Supportata da Christoph che le ha assicurato che la cicatrice sul suo volto non avrebbe cambiato i suoi sentimenti, Alexandra decide di tornare a casa dopo il trapianto di pelle e tanti giorni trascorsi in ospedale, ricoverata e sotto osservazione. L’infiammazione sulla cicatrice, tuttavia, è ancora evidente e Alexandra non riesce a non avere dubbi su Christoph quando lui si mostra inorridito dal suo nuovo volto. L’uomo le ha mentito e ora non la ama più? Incoraggiata da Yvonne, Alexandra prova ad avvicinarsi a Christoph ma vedendo il suo sguardo, finisce per chiudersi sempre più in sé stessa, e l’uomo non sa come farle cambiare idea e mostrare i propri sentimenti.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Philipp e Ana si baciano!

Nicole confida ad Ana di sopportare sempre meno l’arroganza di Philipp e ben presto lui mostra anche alla ragazza il suo carattere spinoso. Improvvisamente viene annunciato l’arrivo della prozia di Philipp al Fürstenhof, e lui si sente particolarmente sotto pressione, soprattutto quando Markus scopre che il suo rapporto con la donna non è impeccabile come invece era stato detto. Nonostante le divergenze, Ana e Philipp si avvicinano e tra loro c’è un bacio, interrotto tuttavia da Vincent. Il veterinario è innamorato di Ana ma non sa come dichiararsi e lei, vedendolo proprio in quel momento, dubita dei suoi sentimenti per Philipp. Noah, nel frattempo, inizia a sospettare di Vincent, che fa di tutto per mantenere segreta la sua vera identità, ma il ragazzo riesce a carpire la verità e indaga.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Yvonne sotto pressione

Avendo osservato tutto l’amore incondizionato di Erik durante i momenti peggiori della sua malattia, Yvonne ha deciso di chiedere al suo fidanzato di sposarla e di organizzare per lui una bellissima proposta di matrimonio. Peccato che il meteo e una chiamata improvvisa, abbiano rovinato i piani della donna. Erik scopre tutto e, non volendo che Yvonne sia sotto pressione, cerca di parlare ma finisce con il creare ulteriori tensioni che portano ad una brutta discussione. Nel fratello, dopo aver cercato di aiutare Yvonne con la proposta, Theo informa Lale di aver ridotto i farmici per la sua ADHD, riuscendo a gestirla in altro modo, almeno fino a quando Alfons gli fa notare un dettaglio importante che aveva completamente sottovalutato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.