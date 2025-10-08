Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alexandra rapita

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 13 al 17 ottobre 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Günther si innamora di Helene

Le giustificazioni di Günther non rassicurano Tonia che chiede aiuto a Helene la quale, non può più mentire e confessa all’amica tutta la verità. Sconvolta dalla scoperta delle bugie di Günther, Tonia chiude i rapporti con lui e si infuria con Helena. Nel frattempo, Günther tenta in ogni modo di riconquistare Tonia ed Helene, rendendosi conto che anche l'amica sta soffrendo, tenta di mediare tra i due ex fidanzati. Dopo una riflessone, Tonia concede una nuova chance all’amicizia con Helene che decide di aiutare Günther a riconquistare Tonia. Succede, tuttavia, qualcosa di inaspettato: durante un incontro con Helene, Günther si innamora improvvisamente di lei! Nicole, che assiste alla scena, cerca di mettere in guardia la Ritcher dall’uomo. Nicole sembra avere ragione dato che lui non perde tempo a flirtare con Katja. Accade, tuttavia, che Günther faccia una nuova e sentita dichiarazione a Helene.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Vincent picchia Philipp

Ana e Natalie si prendono cura di un pony malato, avvicinandosi molto e così la Alves scopre che l’amica ha bisogno di aiuto a livello economico, e le offre aiuto. Mentre Natalie viene sopraffatta dai sensi di colpa, Ana è sempre più felice con Philipp fino a quando non scopre che quest’ultimo aveva finanziato il rifugio per animali di Natalie ben prima dell’arrivo al Fürstenhof della donna. La situazione non torna ma Philipp riesce a convincere Ana. Vincent, invece, ha capito tutto e lo aggredisce! Ana scopre che Vincent ha aggredito Philipp e pretende che il veterinario si scusi. Nel frattempo, Philipp viene tormentato dagli incubi e confessa ad Ana di non sopportare l’idea di perderla.

Tempesta d’Amore: torna Valentina

Valentina arriva a sorpresa al Fürstenhof per passare del tempo col suo amato nonno Werner. Scoprendo che Greta si ritrova senza personale, Valentina si mette a disposizione, rivelando di avere affinato le proprie qualità di cuoca. Nel frattempo, Michael ha un incontro con un famoso compositore, che sembra però più interessato alle ricette di Greta! Vedendolo in difficoltà, Valentina aiuta Michael ad accontentare il compositore.

Alexandra rapita nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore

Furioso per il fallimento del suo piano di dividere Alexandra e Christoph, Tom decide di rapire la donna. Alexandra si ritrova prigioniera in un casolare, alla mercé del suo folle ex fidanzato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.