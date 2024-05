Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024: Paul ha dei dubbi. Sposerà o no Josie?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 13 al 17 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Paul ha dei dubbi. Sposerà Josie?

Paul è molto teso. Il posto che Josie ha scelto per il loro matrimonio lo riporta indietro nel tempo e fa affiorare in lui ricordi non proprio piacevoli. Il ragazzo non vuole infatti sposarsi proprio nel luogo in cui furono celebrate le sue nozze con Romy e teme che possa succedere qualcosa anche a Josie. I suoi timori diventano sempre più forti a causa di un sogno a occhi aperti, che porta Paul a iniziare a dubitare di voler continuare con i preparativi.

Josie non sa che dire. Paul dubita di volerla sposare e per lei è un durissimo colpo. La ragazza tenta di convincere il fidanzato che non le succederà nulla ma si rende sempre più conto che le sue parole sono vane e che il giovane è davvero molto tormentato. Per questo suggerisce pure lei di annullare il loro matrimonio.

Erik e Yvonne, ognuno a modo loro, decidono di intervenire e spronano Paul a continuare con i progetti del matrimonio.

Il destino dà un segno a Paul e Josie e i due capiscono che non devono rinunciare al loro sogno di diventare marito e moglie. Peccato però che Josie, molto nervosa prima dell’esame di abilitazione, finisca per fare un errore che potrebbe scostarle molto caro.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Vanessa lascia Max

Carolin è sempre molto titubante e nonostante il riavvicinamento, teme che Vanessa finirà per dichiarare che il tempo passato insieme è stato un errore. Decide quindi di allontanare l’amata, scatenando in lei delle reazioni inaspettate.

I timori di Carolin sembrano avere un fondamento, soprattutto all’inizio. La ragazza cerca di stare il meno possibile a casa ma questo finisce per avere ripercussioni su Gerry e Shirin.

Vanessa si rende conto di non poter continuare così e decide di fare qualcosa per sistemare la situazione. Fa quindi una richiesta a Carolin.

Vanessa e Carolin passano del tempo insieme e sperano di poter sfruttare al massimo questi momenti, consapevoli che non dureranno a lungo.

Carolin ascolta per caso una telefonata tra Max e Vanessa e rimane ferita dal suo contenuto. Vanessa però la stupisce molto presto, lasciando il suo fidanzato, per cui si è resa conto di non provare più attrazione e di non poter più continuare a mentirgli.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra ed Eleni contro Markus

Valentina assiste al pestaggio di Markus nel bosco e ne parla con Robert, che le consiglia di non dire nulla.

Robert, messo al corrente delle accuse contro Christoph, capisce che la testimonianza di Valentina potrebbe essere determinante per scagionare il suo amico. La ragazza però non è convinta di uscire allo scoperto.

Eleni capisce che Valentina potrebbe testimoniare contro Markus e teme che possa metterlo nei guai. Markus cerca di calmare le ansie della giovane ma non le dice di avere già in mente un piano per fermare la Saalfeld.

Eleni non si ferma e aggredisce Valentina rimproverandola di aver messo in pericolo Markus. Tra le due ragazze è la fine della loro amicizia. Michael si rende conto di quello che sta succedendo e incoraggia Valentina a non perdere le speranze e a ricucire il rapporto con la sua amica.

Markus aggredisce Christoph dopo che il PM ha dato mandato di perquisire le sue stanze private. Eleni si mette in mezzo e finisce per capire che suo padre ha simulato il pestaggio.

Eleni è molto delusa da suo padre e lo affronta. Markus nega tutto ma Alexandra, che è convinta che stia mentendo, gli punta una pistola alla tempia.

André bacia Helene ma lei ha paura che stia solo giocando con i suoi sentimenti. Ferita da questo pensiero, la donna si fa indietro e lo chef comincia a pensare che lei non sia proprio interessata.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.