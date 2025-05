Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025: Philipp bacia Ana, Vincent geloso

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 12 al 16 maggio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

La Soap Opera tedesca, ambientata nell'hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alfonso vince alla lotteria

Alfons ha predetto il futuro dal momento che il biglietto della lotteria di Hildegard risulta vincente e i Sonnbichler sono felicissimi. Qualcosa di sconvolgente, tuttavia, getta un’ombra sul momento di gioia. Poco dopo Alfons e Hildegard perdono il biglietto vincente, che finisce sotto scarpa di Theo e viene inconsapevolmente buttato via da Lale. Per fortuna, Werner risolve la situazione in modo ingegnoso. Una volta incassato il premio, Alfons lo scambia con Erik preoccupando Hildegard che teme per il lungo viaggio negli Stati Uniti. Nonostante ciò, lei e Yvonne festeggiano la vincita con entusiasmo insieme ai loro mariti. Più tardi, le tensioni esplodono tra i proprietari del Fürstenhof e Werner cerca di evitare l’espulsione dalla classifica Top 500 mentre Markus sta architettando un nuovo intrigo.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Philipp bacia Ana

Wilma è fuori pericolo ma Philipp, convinto che stia per morire, tenta di falsificare il suo testamento. Mentre arrivato in ospedale si rende conto che la prozia è fuori pericolo, Ana scopre il testamento contraffatto. Messo alle strette, Philipp la bacia per evitare di essere smascherato. Vincent è turbato dal bacio tra Ana e Philipp, e sii chiede se rivelarle di essere stato lui a indossare il costume di Lisandro durante il ballo in maschera. Dopo averci pensato su, Vincent rivela tutta la verità ad Ana, ammettendo che per lei è un’amica mentre a Markus confessa di essere davvero innamorato della ragazza. Mentre Ana è sospettosa, Zoe si sente trascurata da Philipp e valuta se rivelare ad Ana le vere intenzioni dell’uomo.

Tempesta d’Amore: Alexandra sempre più in crisi

Grazie all’aiuto di Vincent, Theo si cimenta per la prima volta nel bouldering ma si procura una piccola ferita fino a quando Helene è costretta a mandarlo a casa, poiché non è più in grado di lavorare. Nel frattempo, Alexandra riceve brutte notizie da Noah e se la prende con Greta. Con Christoph la situazione è sempre più critica e Alexandra gli chiede più tempo nonostante, durante un viaggio in bici, ci sia un riavvicinamento. Quando Alexandra scopre che la commissione della Top 500 è stata corrotta, con gravi conseguenze per il Fürstenhof, Christoph si dichiara innocente ma Alexandra gli crederà? Nel frattempo, Nicole rinuncia a un’offerta per passare del tempo con Michael ma la serata si rivela deludente. Forse Nicole dovrebbe smetterla di concentrarsi esclusivamente su questo rapporto?

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.