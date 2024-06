Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024: Eleni non vuole partire per gli Stati Uniti. Leander l'aiuta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 10 al 14 giugno 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 10 al 14 giugno 2024. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì alla domenica, su Rete4 alle ore 09.45.

Tempesta d’Amore Anticipazioni: Brutte sorprese per Carolin

Vanessa è in procinto di partire per un congresso di facchinaggio. Carolin vuole andare con lei e passare così, con l’occasione, del tempo insieme. La ragazza prende un permesso di lavoro ma poi ci rimane male quando scopre che gli accompagnatori non sono per nulla ben voluti all’evento a cui deve partecipare l’amica.

Helene si sente sola. La mancanza di André si fa sentire, soprattutto perché l’uomo non l’ha ancora contattata. Quando viene a sapere che Michael ci ha parlato a lungo, comincia seriamente a dubitare che il suo prezioso amico abbia del sincero affetto per lei.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Alexandra vuole portare Eleni negli Stati Uniti

Alexandra accetta che Eleni venga visitata dallo specialista che le ha suggerito Christoph e permette al medico di telefonargli. La donna scopre però che il medico non si recherà in Europa e che aspetta Eleni negli Stati Uniti.

Alexandra teme di non potersi permette il trasferimento di Eleni negli Stati Uniti ma Christoph cerca di rincuorarla, rivelandole di essere pronto a pagare lui per le cure e la trasferta.

Markus continua a tormentare Alexandra, che alla fine cede alle richieste di Christoph. Quest’ultimo intanto sta indagando sul suo rivale, con l’intento di scoprire con cosa l’uomo stia ricattando la moglie.

Alexandra scopre che Christoph ha ingaggiato Krüger e non ne è per nulla felice. Tra i due nasce una discussione.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore: Leander cerca di difendere Eleni

Leander rivela a Eleni che presto sarà dimessa dall’ospedale ma la ragazza scopre, poco dopo, che la madre intende portarla negli Stati Uniti per sottoporla a un altro ciclo di cure. Leander pensa che questa decisione non sia quella giusta, soprattutto perché la sua amica non sembra essere per nulla d’accordo.

Max avrebbe voluto aiutare Leander con il trasloco ma l’arrivo di Liesl, nipote di un vecchio amico di Alfons, rovina i suoi piani. La ragazza ha bisogno di aiuto e Max ne rimane completamente conquistato, tanto da spingere lo stesso Leander a lasciarlo libero di aiutare lei al suo posto.

Alexandra spinge affinché Eleni venga trasferita negli Stati Uniti e fa pressione su Michael. Valentina si accorge della situazione e cerca di aiutare Leander, che continua a sostenere Eleni, che non desidera lasciare la sua casa.

Anticipazioni e Trame Tempesta d’Amore: Erik teme di perdere Yvonne ma poi...

Erik e Gerry discutono sul disordine che regna nel loro appartamento. I due finiscono per coinvolgere Shirin e Yvonne.

Erik deve confessare a Gerry di avere dei grossi debiti a causa del matrimonio di Josie. I due decidono di collaborare per trovare una soluzione ma l’unico modo per rientrare delle spese è stringere la cinghia.

Erik dovrà fare delle rinunce e con lui pure Yvonne. Questa prospettiva fa molta paura al padre di Josie, poiché teme di perdere la compagna. Quando tutto sembra perduto, ecco però arrivare una grande opportunità per guadagnare dei soldi.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 09.45 su Rete4.