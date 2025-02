Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025: Eleni accetta di sposare Julian

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 10 al 14 febbraio 2025. Ecco le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate di Tempesta d’Amore in onda dal 10 al 14 febbraio 2025. La Soap Opera tedesca, ambientata nell’hotel Fürstenhof, viene trasmessa dal lunedì al venerdì, su Rete4 alle ore 09.45.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Greta ricattata da Mario

Nelle nuove puntate della soap, Greta è ricattata da Mario che ha registrato una sua confessione e si sente sotto pressione. Quando Noah interviene, la situazione si complica e ora Mario minaccia tutti e due contrattaccando. Per fortuna interviene Theo, che salva Greta da ulteriori ripercussioni.

Tempesta d’Amore: Nicole e Robert al capolinea?

Nicole e Micheal si trovano coinvolti in un triangolo amoroso con Robert, che vuole riconquistare Nicole dopo averle confessato dolorose verità. Lei è molto delusa dalle azioni di Robert ma decide di continuare a esibirsi nonostante il conflitto interiore la destabilizzi. Alla fine, grazie ad un nuovo confronto, le relazioni si evolvono con nuove comprensioni e accettazioni.

Valentina sceglie Julian nelle nuove puntate della soap

Grazie ad un malinteso, Julian e Leander riescono a mettere da parte le tensioni derivanti il loro amore per Eleni, scegliendo di evitare scontri diretti per non preoccuparla dato che è incinta e la situazione è delicata. Quando Julian, tuttavia, scopre che Eleni ha parlato della gravidanza a Leander prima che a lui, la situazione precipita. Julian fa una mossa azzardata per essere certo di avere tutta per sé Eleni e le chiede di sposarlo. Poco dopo, Julian si scusa per la sua fretta ma Eleni gli comunica di volerlo sposare, situazione che sciocca Leander che viene a scoprire tutto poco dopo.

Tempesta d’Amore: Theo e Lale sempre più vicini

Dopo aver aiutato Greta con le registrazioni, Theo si ritrova a frequentare senza alcuna voglia un corso di primo soccorso insieme a Lale e i due si avvicinano inaspettatamente. Anche se segnato dai traumi del passato, Theo e Lale non riescono più ad evitarsi e non resta loro che continuare a frequentarsi, tenendo a mente le differenze e le difficoltà derivate dal passato.

Tempesta d'Amore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 09.45 su Rete4.