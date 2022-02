Studio Battaglia, dal 15 marzo su Rai 1 l'adattamento italiano della serie The Split: Ecco le prime immagini

Anticipazioni TV

Dal 15 marzo, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1, Studio Battaglia, adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC The Split. La serie racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole protagoniste di incontri e decisioni difficili…

Studio Battaglia: la trama, il cast e le immagini ufficiali della serie su Rai 1

Scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone), Studio Battaglia è interpretata da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero - rispettivamente le sorelle Anna, Nina e Viola Battaglia - e da Lunetta Savino nel ruolo di Marina Battaglia, madre delle tre nonché temuta e rispettata avvocata fondatrice dello Studio. Nei panni del padre delle sorelle Battaglia, Massimo Ghini; infine, Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi rivestono i ruoli di marito e collega di Anna.



Nel corso delle 4 puntate le avvocate Battaglia, che si occupano di diritto di famiglia e si trovano per la prima volta come avversarie, dal momento che Anna ha lasciato lo studio di famiglia, dovranno confrontarsi con casi legati inevitabilmente alla cronaca e a temi di stringente attualità tra cui divorzio, affidamento dei figli, eredità digitale, che verranno trattati con grinta e professionalità, ma anche con l’umanità e la sensibilità di ciascuna di queste donne emancipate; donne che non hanno paura che la vita e il lavoro si intreccino alle loro vicende famigliari, ai loro amori, drammi e segreti.

















































Studio Battaglia, in onda dal 15 marzo in prima serata su Rai 1 è una produzione PALOMAR con TEMPESTA in collaborazione con RAI FICTION.

Foto di Matteo Graia