Storie di donne al bivio: anticipazioni e ospiti della puntata di venerdì 3 gennaio

Secondo e ultimo appuntamento serale di "Storie di donne al bivio", in onda oggi, venerdì 3 gennaio 2025, a partire dalle 21.05 su Rai 2.

Dopo il successo della scorsa settimana, Monica Setta propone un nuovo appuntamento speciale del format dedicato a donne celebri che hanno affrontato scelte cruciali, sia personali che lavorative, Storie di donne al Bivio, in onda in prima serata su Rai 2. Ideato dalla conduttrice insieme a Simone Di Carlo, il programma esplora le storie con sensibilità, offrendo al pubblico uno spaccato autentico delle protagoniste.

Storie di donne al Bivio: le protagoniste della puntata di venerdì 3 gennaio 2025

Le interviste, intime e senza filtri, mirano a mettere in risalto il coraggio e la determinazione che hanno contraddistinto il percorso di queste donne, capaci di affrontare sfide complesse e di bilanciare carriera e vita privata.

Tra le protagoniste di questa puntata:

Antonella Elia, che svela dettagli sulle sue nozze imminenti con Pietro Delle Piane, previste per agosto in Polinesia, Valeria Marini, che ripercorre il suo cammino artistico e personale,Katia Ricciarelli, che racconta il suo matrimonio con Pippo Baudo e la relazione passionale con il tenore José Carreras, durata oltre dieci anni, Paola Saluzzi, che affronta per la prima volta il tema dei disturbi alimentari che hanno segnato la sua adolescenza, oltre a parlare delle sue nozze con lo scrittore Gabriele Romagnoli, Laura Freddi, che risponde alle recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli e chiarisce aspetti mai affrontati della sua relazione con Paolo Bonolis, Patrizia Rossetti, che offre una panoramica sulle sue scelte personali e professionali, Eva Grimaldi, alla vigilia della sua partecipazione al Grande Fratello, che si racconta con sincerità.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 gennaio 2025, alle 21.05 su Rai 2. Gli episodi sono disponibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

"Storie di donne al bivio" si conferma un’occasione per conoscere da vicino il lato più umano e autentico di donne che, con forza e determinazione, hanno affrontato i momenti più significativi della loro vita.