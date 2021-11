Storia di una Famiglia perbene: la nuova Serie TV con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari dal 3 novembre su Canale 5

Anticipazioni TV

Un'altra grande Serie TV targata Mediaset debutta sul piccolo schermo di Canale 5 dal prossimo 3 novembre: Storia di una Famiglia perbene, il racconto di un amore contrastato, sullo sfondo di una difficile Bari anni '80. Nel Cast Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Le Serie TV ancora protagoniste dei palinsesti di Canale 5, dopo Luce dei tuoi Occhi, l'offerta Mediaset si arricchisce di un nuovo titolo: Storia di una Famiglia perbene, adattamento dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella, diretto da Stefano Reali e scritto da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini. Un'altra grande storia italiana sullo sfondo di una problematica Bari anni '80, che vede al centro della trama Giuseppe Zeno e l'attrice Simona Cavallari, tra le protagoniste di un'altra attesa Serie Mediaset sul piccolo schermo il prossimo anno, Viola come il mare. Storia di una Famiglia perbene andrà in onda in Prima Serata su Canale 5 tutti i mercoledì per quattro appuntamenti a partire dal 3 novembre 2021. Le puntate, composte ciascuna da 2 episodi da 50 minuti, saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.





Storia di una Famiglia perbene, la nuova Serie TV Mediaset al via mercoledì 3 novembre 2021 su Canale 5

La Serie racconta la vita nel rione vecchio di Bari tra il 1985 e il 1992, attraverso gli occhi della piccola Maria (Silvia Rossi e Federica Torchetti), una tredicenne vivace e insolente conosciuta col nome di Malacarne. Figlia di un onesto pescatore Antonio De Santis (Giuseppe Zeno) e dell'amorevole, ma troppo remissiva Teresa (Simona Cavallari), Maria vede nella saggia nonna Antonietta (Elena Cantarone), l'unica ancora di salvezza in una situazione familiare complicata dalla violenza del padre sulla madre. Negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza però, Maria ha un altro punto fermo: Michele Straziota (Andrea Arru e Carmine Bruschini), suo compagno di scuola, figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia, quella del boss Nicola (Vanni Bramati). Anche Michele ha una situazione familiare infelice: la mamma Angelica (Sonia Aquino) e i fratelli Salvo e Carlo, vogliono spingerlo verso l’attività di famiglia. L’amicizia tra i due si salda e rinforza, nonostante l’ostilità dei reciproci genitori e i colpi bassi della vita. Finché quel sentimento, forte e insieme delicato, non diventa amore. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dalla decadenza che li circonda.





Storia di una Famiglia perbene è una storia d’amore, quella tra Maria e Michele, due tredicenni che, pur appartenendo a due mondi opposti, pur essendo stati educati a dei modelli valoriali lontanissimi, si innamorano perdutamente, ma anche una storia di violenza e di odio, quello tra due famiglie con un conto in sospeso, pronte ad ostacolare ogni tipo di legame tra i due ragazzi. Nella Serie si raccontano gli anni caldi del decennio 80-90, segnati da fatti importanti come la morte di Falcone, la caduta del muro di Berlino e lo sbarco della Vlora, nave carica di albanesi, avvenuto proprio a Bari. Tutto sullo sfondo di una delle più belle città del sud Italia, una Bari che si rinnova, cresce e si evolve, cercando di liberarsi dalla morsa stretta della malavita, del malaffare, della criminalità, proprio come Maria e Michele che, uniti, lottano per affrancarsi da quel destino miserabile che le famiglie hanno scritto per loro.

Storia di una Famiglia perbene debutta su Canale 5 mercoledì 3 novembre 2021 alle 21.40.