Storia di Una Famiglia Perbene 2, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa succederà Stasera, 18 ottobre 2024, su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera, venerdì 18 ottobre 2024, nuovo appuntamento con Storia di Una Famiglia Perbene 2. Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata della Fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, in onda su Canale5. Maria e Francesco Falco si incontrano. Cosa succederà?

Stasera, venerdì 18 ottobre 2024, appuntamento con la seconda puntata di Storia di Una Famiglia Perbene 2. L’appuntamento con la Fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari è per le ore 21.30 su Canale5. Saranno tanti i colpi di scena nell’episodio che vedremo oggi e tanti ancora i nodi da sciogliere in una storia che vede contrapposta la famiglia De Santis a quella malavitosa degli Straziota. In questa nuova stagione, a Bari è arrivata la famiglia Palmisano che sembra essere destinata a prendere il posto del clan di Michele e a controllare i loschi traffici della città.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: La Trama della seconda stagione della Fiction

La nuova stagione di Storia di Una Famiglia Perbene è piena di colpi di scena. Antonio, Teresa e Maria si troveranno a fare i conti con novità inquietanti ma non perderanno la voglia di combattere per proteggere i giovani di Bari vecchia dalla malavita. Dopo che gli Straziota si sono dovuti nascondere, per non finire nelle mani della Giustizia come Michele, in città è arrivata la famiglia dei Palmisano, decisa a prendere il controllo di tutti i traffici criminali.

Maria e i suoi genitori dovranno fare in modo che né i Palmisano né gli Straziota riescano a prendere il controllo di Bari ma nuovi personaggi e nuovi intrighi metteranno loro i bastoni tra le ruote.

Storia di Una Famiglia Perbene 2: le Anticipazioni della seconda puntata in onda stasera su Canale5

Nella prima puntata di Storia di Una Famiglia Perbene 2, Maria ha dato alla luce il piccolo Nino e la famiglia Straziota, soprattutto Angelica, ha cominciato a forzare la mano sulla ragazza per poter vedere il bambino e ottenere persino la sua custodia. Maria e la sua famiglia hanno resistito strenuamente ma hanno dovuto comunque affrontare una difficile novità: dopo l’ennesima aggressione in carcere, Michele è morto. In realtà il giovane Straziota non è stato ucciso e il suo corpo è stata scambiato. Il ragazzo ha subito una plastica facciale per non farlo riconoscere e per permettergli di tornare in famiglia senza essere riconosciuto e per fare così da talpa. La polizia è stata molto chiara con lui, nemmeno Maria dovrà sapere la sua vera identità. Michele si presenta di nuovo in centro a Bari con il nome di Francesco Falco e si trova sia a conquistare la fiducia di sua madre che a salvare Teresa da una rissa in mezzo alla strada.

Nella seconda puntata in onda stasera, venerdì 18 ottobre 2024, vedremo Maria incontrare per la prima volta Francesco, proprio sulla scogliera, posto tanto caro sia a lei che al suo Michele. Il faccia a faccia tra i due viene interrotto da una barca alla deriva. Francesco/Michele, si precipita a salvarne i passeggeri, compiendo un atto eroico che colpisce Maria. La De Santis non riesce però a capire perché questo misterioso imprenditore stia sempre intorno a lei e alle persone a cui tiene di più. Scoprirà la verità?

Storia di Una Famiglia Perbene 2 va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5.