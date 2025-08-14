Stop a Forbidden Fruit: La soap non va in onda il 15 agosto 2025. Ecco perché e cosa lo sostuituirà su Canale5

Anticipazioni TV

Forbidden Fruit sta per subire un piccolo stop: domani, 15 agosto 2025, questa soap opera turca non andrà in onda. Ecco per quale motivo e che cosa vedremo al suo posto su Canale 5!

Forbidden Fruit sta per prendersi un "giorno di vacanza": l'amata soap opera turca di Canale 5 non andrà in onda domani, il giorno di Ferragosto, ma tornerà a tenerci compagnia molto presto. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Forbidden Fruit, dove siamo rimasti e che cosa vedremo nelle nuove puntate.

Forbidden Fruit: La soap non va in onda il 15 agosto 2025

Forbidden Fruit, la soap opera turca che va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5, sta per subire un piccolo stop. Domani, venerdì 15 agosto 2025, in occasione del giorno di Ferragosto, i vertici Mediaset hanno deciso di apportare qualche modifica al palinsesto delle soap: Beautiful andrà ancora in replica, mentre la messa in onda di Forbidden Fruit e di Io Sono Farah verrà sospesa; nessun cambiamento per La forza di una donna. Al posto della soap turca che ha per protagoniste le due sorelle Yildiz e Zeynep verrà trasmesso... La regolare messa in onda di Forbidden Fruit riprenderà già lunedì prossimo, il 18 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Dove siamo rimasti...

Nella puntata del 14 agosto 2025 di Forbidden Fruit, Defne prova ad avvicinarsi ad Halit, che però la respinge con forza, dichiarandosi fedele a Yildiz. Intanto, in ufficio, Caner non fa che punzecchiare Zeynep facendole delle battute piuttosto invadenti. Qualcuno, invece, si è messo sulle tracce di Ender: si tratta di Kemal, giunto ad Istanbul appositamente per cercarla. Nel frattempo, Alihan prova a riconquistare la mora in un modo un po' particolare: la costringe a restare bloccata in ascensore con lui e le dichiara tutto il suo amore. Inoltre, il giovane le chiede un'altra chance e le dà un indizio sul luogo in cui dovranno ricontrarsi. Yildiz sprona un'insicura Zeynep ad accettare...

Le Anticipazioni della Nuova Puntata di Forbidden Fruit

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, quella di lunedì 18 agosto 2025, vedremo ...

