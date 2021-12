Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 4 Dicembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Gli Uomini d'Oro, Dragon Trainer, Octopussy - Operazione piovra, Blood Diamond - Diamanti di sangue. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, S.W.A.T e Clarice, Sapiens - Un solo pianeta, Uà - Uomo di varie età, Versailles, Il delitto di Garlasco.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 4 Dicembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gli Uomini d'Oro, Dragon Trainer, Octopussy - Operazione piovra, Blood Diamond - Diamanti di sangue, Wolfman, Le sorelle, Banditi a Orgosolo, Si può fare... amigo!, 10.000 a.C., Torna a casa, Jimi!

Tutti i Film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: