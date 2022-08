Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 22 Agosto 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 22 Agosto 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Locke, Immenhof - La grande promessa, Un paese quasi perfetto, Blood Money - A qualsiasi costo, L'ultima missione, Un segreto tra di noi, Tartarughe Ninja, I comanceros, L'arca di Noè, Selvaggi, Agente Smart - Casino totale

Locke , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, thriller del 2013 di Steven Knight, con Tom Hardy, Ruth Wilson, Andrew Scott, Ben Daniels, Olivia Colman, Tom Holland, Bill Milner, Alice Lowe, Danny Webb, Lee Ross e Silas Carson.

Immenhof - La grande promessa, il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rai 1: film avventura, drammatico, family del 2022 di Sharon von Wietersheim, con Leia Holtwick, Ella Päffgen, Caro Cult, Heiner Lauterbach, Laura Berlin, Max Befort, Rafael Gareisen, Valerie Huber, Torben Liebrecht, Ludger Pistor, Max von Thun, Moritz Bäckerling e Benjamin Trinks.

Un paese quasi perfetto, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 2: film commedia del 2016 di Massimo Gaudioso, con Fabio Volo, Silvio Orlando, Nando Paone, Carlo Buccirosso, Miriam Leone, Gea Martire, Maria Paiato e Francesco De Vito.

Blood Money - A qualsiasi costo, il film in onda stasera in tv alle 21.120 su Rai 4: film drammatico, thriller del 2017 di Lucky McKee, con John Cusack, Ellar Coltrane, Willa Fitzgerald, Jacob Artist e Ned Bellamy.

I comanceros, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film western del 1961 di Michael Curtiz, con John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin, Nehemiah Persoff, Lee Marvin, Michael Ansara, Bruce Cabot, Jack Elam, Patrick Wayne, Edgar Buchanan e Steve Baylor.

L'ultima missione, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film noir del 2008 di Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot e Virginia Anderson.

Un segreto tra di noi, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5: film drammatico del 2008 di Dennis Lee, con Julia Roberts, Ryan Reynolds, Willem Dafoe, Emily Watson, Carrie-Anne Moss, Hayden Panettiere, Shannon Lucio, George Newbern, Cayden Boyd, Chase Ellison, Brooklynn Proulx e Ioan Gruffudd.

L'arca di Noè, il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000: film storico, biblico del 1999 di John Irvin, con Jon Voight, Mary Steenburgen, F. Murray Abraham, Carol Kane, Mark Bazeley, Jonathan Cake, Alexis Denisov, Sonya Walger, Sydney Tamiia Poitier, Emily Mortimer e James Coburn.

Selvaggi, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film commedia del 1995 di Carlo Vanzina, con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Cinzia Leone, Michele Merkin, Franco Oppini, Monica Scattini, Emilio Solfrizzi, Carmela Vincenti, Antonello Fassari e Cash.

Tartarughe Ninja, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film avventura, azione, fantasy del 2014 di Jonathan Liebesman, con Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, Whoopi Goldberg, William Fichtner, Noel Fisher, Danny Woodburn, Jeremy Howard, Mos Def e Pete Ploszek.

, il in onda : film avventura, azione, fantasy del 2014 di Jonathan Liebesman, con Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, Whoopi Goldberg, William Fichtner, Noel Fisher, Danny Woodburn, Jeremy Howard, Mos Def e Pete Ploszek. Agente Smart - Casino totale, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwenySeven: film commedia, azione del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

