Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 11 Settembre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 11 Settembre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 47 Metri: Uncaged, Aquaman, Harriet, World Trade Center, Wonder, Montecristo, Bus 657, Windstorm - Contro ogni regola, Vacanze per un massacro, Valmont, La casa stregata, 17 again - Ritorno al liceo.

Tutti i Film questa sera in TV:

47 Metri: Uncaged , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, avventura del 2019 di Johannes Roberts, con John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Corinne Foxx, Davi Santos, Sistine Stallone e Brec Bassinger.

, il in onda : film thriller, avventura del 2019 di Johannes Roberts, con John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Corinne Foxx, Davi Santos, Sistine Stallone e Brec Bassinger. Aquaman , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, avventura, fantasy del 2018 di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II e Ludi Lin.

, il in onda : film azione, avventura, fantasy del 2018 di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II e Ludi Lin. Harriet , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film biografico, drammatico del 2019 di Kasi Lemmons, con Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Omar J. Dorsey, Tim Guinee, Nick Basta e Janelle Monáe.

, il in onda : film biografico, drammatico del 2019 di Kasi Lemmons, con Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway, Omar J. Dorsey, Tim Guinee, Nick Basta e Janelle Monáe. World Trade Center , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film drammatico del 2006 di Oliver Stone, con Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Doug Aguirre, Michael Arthur, Jon Bernthal, Lucia Brawley, Kurt Caceres, Francesca Casale, Lori M. Cincotta, Dara Coleman, Nick Damici e Morgan Flynn.

, il in onda : film drammatico del 2006 di Oliver Stone, con Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Doug Aguirre, Michael Arthur, Jon Bernthal, Lucia Brawley, Kurt Caceres, Francesca Casale, Lori M. Cincotta, Dara Coleman, Nick Damici e Morgan Flynn. Wonder , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, family del 2017 di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay.

, il in onda : film drammatico, family del 2017 di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay. Montecristo , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film avventura, azione, thriller del 2002 di Kevin Reynolds, con Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, James Frain, Richard Harris, Michael Wincott, Albie Woodington, Patrick Godfrey, Luis Guzmán, Jude Sweeney, Freddie Jones, Helen McCrory, Alvaro Lucchesi, Karl O'Neill, Katherine Holme, Alex Norton e Barry Cassin.

, il in onda : film avventura, azione, thriller del 2002 di Kevin Reynolds, con Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, James Frain, Richard Harris, Michael Wincott, Albie Woodington, Patrick Godfrey, Luis Guzmán, Jude Sweeney, Freddie Jones, Helen McCrory, Alvaro Lucchesi, Karl O'Neill, Katherine Holme, Alex Norton e Barry Cassin. Windstorm - Contro ogni regola , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film avventura, drammatico, family del 2015 di Katja Von Garnier, con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Marvin Linke, Amber Bongard, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Jürgen Vogel, Walter Sittler, Max Tidof, Henriette Morawe e Stephan Schwartz.

, il in onda : film avventura, drammatico, family del 2015 di Katja Von Garnier, con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Marvin Linke, Amber Bongard, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Jürgen Vogel, Walter Sittler, Max Tidof, Henriette Morawe e Stephan Schwartz. Vacanze per un massacro , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, horror, poliziesco, thriller del 1980 di Fernando Di Leo, con Joe Dallesandro, Lorraine De Selle, Patrizia Behn e Gianni Macchia.

, il in onda : film drammatico, horror, poliziesco, thriller del 1980 di Fernando Di Leo, con Joe Dallesandro, Lorraine De Selle, Patrizia Behn e Gianni Macchia. Valmont , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico, sentimentale del 1989 di Milos Forman, con Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk, Siân Phillips, Jeffrey Jones, Henry Thomas, Fabia Drake, T.P. McKenna, Isla Blair, Ian McNeice, Aleta Mitchell, Ronald Lacey, Vincent Schiavelli, Sandrine Dumas, Antony Carrick e Richard De Burnchurch.

, il in onda : film drammatico, sentimentale del 1989 di Milos Forman, con Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk, Siân Phillips, Jeffrey Jones, Henry Thomas, Fabia Drake, T.P. McKenna, Isla Blair, Ian McNeice, Aleta Mitchell, Ronald Lacey, Vincent Schiavelli, Sandrine Dumas, Antony Carrick e Richard De Burnchurch. La casa stregata , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1982 di Bruno Corbucci, con Renato Pozzetto, Gloria Guida, Yorgo Voyagis, Lia Zoppelli, Angelo Nicotera, Angelo Pellegrino, Vittorio Ripamonti e Marilda Donà.

, il in onda : film comico, commedia del 1982 di Bruno Corbucci, con Renato Pozzetto, Gloria Guida, Yorgo Voyagis, Lia Zoppelli, Angelo Nicotera, Angelo Pellegrino, Vittorio Ripamonti e Marilda Donà. Bus 657 , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2015 di Scott Mann, con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut, Mark-Paul Gosselaar, D.B. Sweeney, Summer Altice e Rosie Fellner.

, il in onda : film azione, thriller del 2015 di Scott Mann, con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Kate Bosworth, Gina Carano, Morris Chestnut, Mark-Paul Gosselaar, D.B. Sweeney, Summer Altice e Rosie Fellner. 17 again - Ritorno al liceo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2009 di Burr Steers, con Matthew Perry, Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Tyler Steelman, Hunter Parrish, Allison Miller, Sterling Knight, Adam Gregory, Mario Cassem, Kat Graham, Tiya Sircar, Melissa Ordway, Melora Hardin, Josie Loren, Jim Gaffigan, Collette Wolfe, Tommy Dewey e Ellis E. Williams.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: