Satira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 21 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 21 novembre 2024

Ospiti della puntata: lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, il regista e conduttore Pino Strabioli e Gianrico Carofiglio con la sua ultima opera dal titolo "Elogio dell’ignoranza e dell’errore".

Durante la serata, inoltre, l’imprenditore e conduttore Paride Vitale, autore del libro "D’Amore e D’Abruzzo. Guida sentimentale alla regione più bella del mondo", e lo scrittore Marco Balzano nelle librerie con "Bambino".

Dal mondo della musica interverranno il violinista David Garrett, che presenterà il suo ultimo disco "Millennium Symphony", il cantautore e compositore Dario Baldan Bembo, e le cantautrici, questa volta presenti in veste di autrici, Levante, con il suo nuovo libro "Opera quotidiana" e Chiara Iezzi, nelle librerie con "Sisters". E ancora, nel corso della puntata, l’Orchestra Sinfonica in collegamento dall’Auditorium di Milano e Paolo di Paolo in collegamento dalla Fontana di Trevi, a Roma.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, come sempre i "competenti", tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra Paola Di Turi e il semiologo ed esperto di comunicazione Giovanni Manetti. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia.

Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola "Ballo" Balestri.

Splendida Cornice ci aspetta questa sera alle 21.20 su Rai 3