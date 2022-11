Sopravvissuti, Questa Sera su Rai 1 il Finale di Stagione: la verità viene finalmente a galla

Anticipazioni TV

Questa Sera, alle 21.25, va in onda su Rai 1 l'Ultima Puntata di Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale. Nel Finale di Stagione si scoprirà tutta la verità e nient'altro che la verità sull'orribile avventura dei naufraghi.

Siete pronti per Sopravvissuti, la fiction ad alto tasso di adrenalina, tensione, mistero e segreti? L'Ultima Puntata, a sorpresa, va in onda Questa Sera, 1 novembre 2022, sempre alle 21.25 su Rai 1. Nel Finale di Stagione le carte verranno scoperte, i rapporti fra i personaggi subiranno una repentina trasformazione e la verità verrà finalmente a galla. Insomma, non saranno deluse le aspettative dei telespettatori.

Diretta da Carmine Elia, la prima stagione di Sopravvissuti ci ha permesso di ammirare le qualità recitative di un gruppo di ottimi attori. Oltre a Lino Guanciale e Pia Lanciotti, il cast comprende: Barbora Bobulova, Alessio Vassallo, Fausto Maria Sciarappa, Luca Biagini, Maddalena Crippa, Elena Radonicich e Vincenzo Ferrera, per fare soltanto alcuni nomi.

Sopravvissuti: dove eravamo rimasti?

Anche se la penultima puntata di Sopravvissuti è andata in onda solamente ieri, vi rinfreschiamo la memoria sugli avvenimenti dei due episodi Speranza e Vittime.

Per i sopravvissuti restare a Genova è diventato molto pericoloso e, quando uno sconosciuto ha assalito Marta mentre era sola a casa, si sono resi conto che la morte di Lèa non è stata un suicidio e che qualcuno ha intenzione di ucciderli tutti. A casa di Luca, Sylvie ha cominciato a non sopportare più le bugie del marito, che le ha proposto di andare in montagna insieme alle figlie. La donna si è sfogata con Stefano e i due si sono baciati. Nel frattempo Tano ha proposto alla moglie Paola di trasferirsi in Sicilia e lei ha accettato. Ma era troppo tardi e qualcuno ha assassinato l'uomo, che è stati ripescato morto alla fine della puntata. Sull'Arianna sono scoppiati violenti litigi a causa dell'uccisione di Armando, e Gabriele e Lorenzo sono diventati i leader del gruppo, anche perché avevano una pistola. Dopo l'ennesimo abuso di potere da parte dei due, il resto dell’equipaggio è insorto, ha rubato l'arma e ha legato i tiranni. Sempre più deboli e affamati, i naufraghi hanno visto una barca all'orizzonte e per la prima volta si è accesa in loro la luce della speranza. Anita, invece, ha riascoltato gli interrogatori dei sopravvissuti e, dopo aver sentito Tano che parlava di un'isola, ha capito di non essersi mai sbagliata. Inoltre la poliziotta ha appreso dalla sorella di Léa che Armando è stato ucciso davanti alla donna che amava e non da lei, come invece aveva raccontato Luca.

Sopravvissuti: Anticipazione dell'Ultima Puntata/Finale di Stagione

L'Ultima Puntata di Sopravvissuti si divide in due episodi: Fantasmi ed Espiazione.

Fantasmi

I sopravvissuti al naufragio dell'Arianna sono sempre più angosciati, perché non capiscono chi sia il loro nemico, che poi è l'uomo o la donna che ha scritto "Assassini" in rosso fuori dalle loro case e che potrebbe aver ucciso Léa. Nel frattempo Sylvie va dai suoi genitori portandosi dietro le figlie, che però non conoscono i motivi dello spostamento. Infine Nino prova a incastrare il probabile persecutore dei naufraghi, ma fa un terribile errore.

Espiazione

La situazione si fa sempre più critica per i sopravvissuti, e il pericolo è tale che anche i loro familiari rischiano la vita. Riusciranno Luca, Marta e gli altri a mantenere i segreti più inconfessabili o finiranno nei guai? Nel frattempo, il mare, l'equipaggio è allo stremo e oltrepassa i limiti dell'umanità…

Appuntamento dunque con il Finale di Stagione di Sopravvissuti Questa Sera alle 21.25 su Rai 1.