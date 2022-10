Sopravvissuti: cosa nascondono i naufraghi della fiction con Lino Guanciale? La Seconda Puntata Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Questa Sera, in prima serata su Rai 1, la Seconda Puntata di Sopravvissuti, con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Pia Lanciotti. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo fra poche ore.

Si rinnova Questa Sera su Rai 1 alle 21.15 l'appuntamento con Sopravvissuti, una fiction ambientata metà per mare e metà a Genova che racconta il naufragio di una barca a vela di nome Aurora, la lotta per la sopravvivenza di chi non è rimasto vittima di una violenta tempesta e il ritorno a casa di quel che resta dell'equipaggio.

Anche se si tratta di una vicenda corale, nella quale i sopravvissuti sono anche le persone rimaste a casa ad aspettare i loro cari o a piangerne la morte, il personaggio principale è il leader della spedizione Luca Giuliani, che ha il volto dell'amatissimo Lino Guanciale. Accanto a lui troviamo Barbora Bobulova, Fausto Maria Sciarappa, Pia Lanciotti, Elena Radonicich, Vincenzo Ferrera, Maddalena Crippa, Alessio Vassallo e Carmine Recano, per fare soltanto alcuni nomi. Chiamato il Lost italiano, Sopravvissuti è diretto da Carmine Elia e le puntate sono 6, ciascuna divisa in 2 episodi.

Sopravvissuti: dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata di Sopravvissuti abbiamo fatto la conoscenza di tutti i personaggi della serie, a cominciare dalle famiglie dei naufraghi e dai naufraghi stessi. La barca Aurora ha lasciato il porto di Genova, partendo per una spedizione dedicata alla figlia dell'armatore Armando Leone scomparsa prematuramente. Madrina dell'impresa era la celebre attrice Giulia, che ha portato con sé il marito Frank e il figlio Nino, mentre Armando è partito con la sua nuova compagna Léa. Poi abbiamo visto Lorenzo, che è un uomo senza scrupoli, la giornalista Lara insieme al fratello Matteo, l'operaio del cantiere navale Tano, il medico in carriera Gabriele con la moglie Marta. Abbiamo anche fatto la conoscenza dei sopravvissuti di terra: la moglie di Luca (Sylvie) e le sue figlie, la moglie di Armando (Bianca), la sorella di Giulia (Titti), la moglie di Tano (Paola), il migliore amico di Luca (Stefano) e la poliziotta Anita, alias la mamma di Gabriele.

Nel primo episodio di Sopravvissuti le famiglie dei dispersi sono state contattate e si sono precipitate ad accogliere gli ex naufraghi. Soltanto 6 di loro hanno fatto ritorno (Luca, Nino, Léa, Tano, Lorenzo, Marta). Erano tutti molto provati e la poliziotta Anita ha cominciato a fiutare che qualcosa non andava. Abbiamo appreso infine che Stefano è sempre stato innamorato di Sylvie e che i due adesso hanno una relazione.

Nel secondo episodio la barca Arianna si è imbattuta in una terribile tempesta e qualcuno purtroppo è finito in mare. Giulia ha scoperto che Frank la tradiva e Nino si è chiuso in un raggelante silenzio. A Genova, invece, Luca è stato tormentato dagli incubi e Stefano dal dolore, Paola non è riuscita a calmare la disperazione del marito, Titti ha cominciato a occuparsi di Nino, Léa ha ricevuto una visita da Bianca, che le ha annunciato che le farà la guerra, e Anita ha tentato di occuparsi di Marta. La poliziotta si è inoltre accorta che tutti i naufraghi sembrano essersi messi d'accordo sulla versione dei fatti da raccontare alla polizia.

Sopravvissuti: anticipazioni della Seconda Puntata

Nel primo episodio della Seconda Puntata di Sopravvissuti, i naufraghi devono riparare una falla, se non vogliono che Arianna imbarchi acqua e affondi. Naturalmente, fra coloro che si sono salvati comincia a serpeggiare la tensione e nascono i primi conflitti. A terra, invece, Léa rivede sua sorella e le due donne iniziano a litigare, mentre Nino crede di impazzire. Soltanto Luca, standogli vicino, riuscirà a calmarlo almeno un po’.

Nel secondo episodio i sopravvissuti salvano una donna in mare che dice di non ricordare niente. La sua presenza scatena molte proteste. Nel presente gli ex naufraghi cercano faticosamente di riprendere la loro vecchia vita, mentre Anita, sempre più convinta che l'equipaggio superstite nasconda un segreto, rischia di farsi licenziare.