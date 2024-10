Sempre al tuo fianco: stasera su Rai 1 la quinta puntata della serie sulle eroiche imprese della Protezione Civile

Anticipazioni TV

Questa Sera, in prima serata su Rai 1, torna Ambra Angiolini con la serie Sempre al tuo fianco di cui è protagonista. Siamo arrivati alla quinta puntata, in cui finalmente Sara Nobili scopre la verità su Renato.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la quinta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv sulla Protezione Civile Italiana che ha tenuto incollati al piccolo schermo moltissimi spettatori la domenica sera. Merito delle storie raccontate, ispirate a fatti realmente accaduti, e del cast, capitanato da Ambra Angiolini nel ruolo di Sara Nobili, efficiente capo delle Emergenze. La regia è di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, mentre l'idea è di Pietro Calderoni, anche autore del soggetto di serie e della sceneggiatura insieme ad altri.

Gli altri interpreti di Sempre al tuo fianco, tutti eccezionali, sono Andrea Bosca, Peppino Mazzotta, Tecla Insolia, Alessandro Tedeschi, Gaia Messerklinger, Fortunato Cerlino, Luigi Fedele e Thomas Trabacchi. Ognuno rende profondamente umano il suo personaggio e contribuisce al ritratto di un gruppo di eroi del quotidiano capaci di salvare vite, arginare catastrofi naturali e ridare fiducia a chi ha perso la speranza.

Sempre al tuo fianco: dove eravamo rimasti?

Sara si è presa qualche giorno di vacanza ed è tornata a Stromboli insieme alla figlia. Se Marina ha incontrato il suo ex ragazzo che dice di essere pentito di averla lasciata e vorrebbe tornare con lei, Federico, che si trovava sull'isola insieme alla ragazza, si è reso conto di avere molti più interessi in comune con Marina che con la fidanzata, che è concentrata unicamente sul lavoro. Sara ha trascorso del tempo con Massimo e fra i due è rinata la passione, tra una nuotata e ricordi di gioventù che sono affiorati. Nel frattempo, Victor è stato messo alle strette da Ginevra e le ha raccontato una versione edulcorata dell'incidente che ha portato alla morte del tifoso di calcio tanti anni prima. La donna prima ha mandato Victor da un avvocato e poi, credendo alla sua innocenza, gli ha promesso che farà di tutto per sostenerlo. Tornata a Roma, Marina ha fatto amicizia con Renato, che le ha parlato delle missioni in Africa e le ha chiesto un aiuto come volontaria. L'uomo si è ritrovato a condividere una delicata operazione con Sara, e quest'ultima si è resa conto di essere ancora innamorata del medico. Così, quando Massimo è arrivato a Roma, gli ha detto che non voleva tornare con lui. A lavorare alla Protezione Civile è tornato Mario, un caro amico di Covoni che soffre di cuore. Sara ha compiuto una leggerezza e gli ha affidato una missione impegnativa, in cui l'uomo si è buttato a capofitto. Purtroppo ha avuto una brutta crisi cardiaca da cui è uscito per miracolo. Covoni ha rimproverato Sara, che intanto ha scoperto che Egidio le ha mentito per portare avanti la sua indagine sulle navi che trasportavano rifiuti tossici. Sara, inutile dirlo, si arrabbia moltissimo. Passato qualche giorno, la Protezione Civile ha dovuto far fronte all'arrivo di un contingente di rifugiati politici in fuga dall'Afghanistan. Fra questi c'erano una ragazza e un bambino che avevano perso le tracce della madre. Grazie a Federico, la donna, che si nascondeva in casa di un amico a Kabul, è stata trovata e portata in Italia. A fine puntata Renato si è sentito male mentre guidava e ha dovuto chiamare un'ambulanza.

Sempre al tuo fianco: anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata di Sempre al tuo fianco si divide in due episodi: Ferite aperte e verità tossiche

Ferite aperte

Sara scopre la ragione per cui Renato ha deciso di lasciarla e si arrabbia moltissimo con lui dicendogli che aveva diritto di sapere la verità e di decidere se stare accanto a lui oppure no. Renato, che si è ripreso dalla crisi avuta mentre era in macchina, deve far fronte, insieme a Sara, a un'importante emergenza sanitaria, un virus uscito inavvertitamente da un laboratorio che rischia di scatenare un'epidemia non dissimile da quella del Covid 19. Nel frattempo Merlo, stanco di non essere ascoltato, consegna una lettera di dimissioni, ma, invece di tornare a casa e fare il pensionato, parte insieme al fidato Ahbed per continuare le sue indagini. Un'amica avvocatessa di Ginevra decide di difendere Victor e riesce a farlo scagionare da tutte le accuse, anche se sospetta che l'uomo non le abbia detto la verità

Verità tossiche

Merlo è più determinato che mai a portare avanti la sua battaglia, mentre Sara comincia a sentirsi in colpa per averlo spinto a licenziarsi. Così lo raggiunge in Calabria e gli propone di aiutarlo. Il sodalizio dà ottimi frutti perché i due riescono a trovare le prove dell'affondamento intenzionale delle navi e a evitare il disastro ecologico. Mario rientra al lavoro e tutti lo festeggiano. Proprio in questa occasione Renato dichiara pubblicamente di amare Sara, mentre Ginevra si convince sempre più che Victor le abbia raccontato una bugia e, chiedendogli chiarimenti. lo persuade a confessare la sua colpa.