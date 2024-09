Sempre al tuo fianco: la seconda puntata della serie con Ambra Angiolini stasera su Rai 1, fra emergenze a casa e sul lavoro

Anticipazioni TV

Torna questa sera su Rai 1 in prima serata Sempre al tuo fianco, la serie sulla Protezione Civile con Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Peppino Mazzotta e Tecla Insolia. Gli episodi sono due e le emergenze molteplici, fra possibili disastri e guai familiari e sentimentali.

Dopo l'ottimo esordio della prima puntata, andata in onda domenica scorsa, la serie in sei puntate Sempre al tuo fianco torna questa sera in prima serata su Rai 1, per raccontarci la dedizione e la professionalità della nostra Protezione Civile, alle prese con insidie e pericoli di ogni sorta e con una vita privata e familiare spesso difficoltosa.

Sempre al tuo fianco è diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, prodotta da Marco Levi e interpretata da Ambra Angiolini, Peppino Mazzotta, Tecla Insolia, Andrea Bosca, Thomas Trabacchi, Fortunato Cerlino, Alessandro Tedeschi, Luigi Fedele e Gaia Messerklinger. Protagonista della serie, Ambra è la vulcanologa Sara Nobili, che ha lasciato marito e figlia a Stromboli e si è trasferita a Roma per lavorare nella sezione Emergenze della Protezione Civile. Andrea Bosca, invece, è il medico e ricercatore, nonché nuovo amore di Sara, Renato Lussu. Peppino Mazzotta e Tecla Insolia, infine, sono rispettivamente l’ex marito di Sara, che si chiama Massimo, e sua figlia Marina.

Sempre al tuo fianco: Dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata di Sempre al tuo fianco abbiamo fatto la conoscenza di tutti i personaggi della serie, a cominciare da Marina, che soffre molto per il trasferimento di Sara a Roma e ha cominciato ad avere problemi tanto a scuola che con il suo ragazzo, che l'ha lasciata per un’altra proprio a causa dei suoi continui malumori. Massimo fa quello che può, ma ciò che manca a Marina è una figura materna capace di darle affetto nella vita di tutti i giorni. Abbiamo inoltre scoperto che da 4 mesi Sara sta con Renato ma non vuole dirlo a nessuno. Renato non è contento di vivere una relazione clandestina e fra i due comincia a crearsi della tensione. Nella sezione Emergenze lavora anche il biologo marino Egidio Merlo, costretto su una sedia a rotelle e piuttosto burbero. A occuparsi di lui è uno stagista di nome Federico, che fin dal principio si è dimostrato svogliato e un po’ strafottente. Lo abbiamo visto cambiare parzialmente atteggiamento durante una missione. Sarà però lo guarda con sospetto e lo tiene d'occhio. Passando alle eroiche imprese dei nostri protagonisti, li abbiamo visti ritrovare dei ragazzi scomparsi fra i monti Sibillini e far fronte a una frana che per poco non ha causato la morte di un intero paese. La puntata si è chiusa con la telefonata di Ottavio Canovi, capo del Dipartimento della Protezione Civile, a Sara, che apprendere di essere stata scelta come nuovo Capo delle Emergenze.

Sempre al tuo fianco: anticipazioni della seconda puntataì

La seconda puntata di Sempre al tuo fianco si articola in due episodi: Cuori in affanno ed Emergenza in famiglia.

Cuori in affanno

Sara è molto felice del suo nuovo incarico, che mette tuttavia in discussione il suo rapporto con Renato, che aveva sperato di essere lui il nuovo capo delle emergenze. La più arrabbiata è però Marina, che si sente sempre meno importante per la madre. Sara, dal canto suo, si butta a capofitto nel lavoro per dimostrare di essere all'altezza del prestigioso incarico. La donna invia lo stagista Federico a Stromboli per studiare l'attività del vulcano. Ospite di Massimo e Marina, il ragazzo svela involontariamente a padre e figlia che Marina è legata sentimentalmente a Renato. Ovviamente la notizia provoca una deflagrazione. Nel frattempo, durante un'emergenza, Renato riflette sulla situazione con Sara e si accorge che una riconciliazione è possibile.

Emergenza in famiglia

Mentre Massimo soffre a causa della relazione fra Renato e Sara, di cui l'uomo è ancora innamorato, arriva una telefonata che annuncia che Marina è in commissariato. Mettendo da parte tristezze e rancori, gli ex coniugi corrono dalla figlia. Nell'episodio scatta un'emergenza che riguarda la famiglia di Canovi, che riesce comunque a mantenere la calma e la professionalità gestendo al meglio la situazione. L'amicizia tra Victor (Alessandro Tedeschi) e Ginevra (Gaia Messerklinger) intanto, si sta trasformando in qualcosa di diverso. Peccato che Victor abbia un passato ingombrante di cui Ginevra non è a conoscenza.

Appuntamento dunque, stasera su Rai 1 in prima serata, con la seconda puntata di Sempre al tuo fianco. Non perdetela!