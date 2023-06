Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca scoprirà di aspettare un figlio da Gabriel. Per evitare ulteriori scandali sarà però costretta a non dire nulla al ragazzo e a sposare Don Luis. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Francisca sarà ancora protagonista delle prossime puntate di Sei Sorelle. La cantante scoprirà di essere rimasta incinta di Gabriel ma, per non destare ulteriori scandali, deciderà di lasciare il locandiere, di fingere di non amarlo più e sposare Don Luis. Ma cosa succederà? Come si arriverà a questo punto?

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca scopre che Don Luis la sta sabotando all'Ambigù ma...

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, presto in onda su Rai1, Francisca comincerà a essere minacciata da un losco individuo, che le tenderà degli agguati fuori dall'Ambigù. La ragazza scoprirà presto che questo personaggio altri non è che Don Luis, il suo maestro, geloso del rapporto della ragazza con Gabriel e deciso ad allontanarla dal locale di Antonio ad Enrique. La Silva, dopo aver ricevuto le sue scuse, deciderà di perdonarlo, facendo infuriare Gabriel.

Sei Sorelle Anticipazioni: Gabriel e Francisca si fidanzano ma nessuno è d'accordo

Dopo che Francisca scoprirà che Don Luis la sta sabotando, si allontanerà da lui. Tutto questo farà molto piacere a Gabriel, che farà un grande passo con la sua amata. I due ragazzi si fidanzeranno ufficialmente e il Gutiérrez si preparerà a essere accolto a casa Silva, come promesso sposo di Francisca. Il loro amore sarà però ancora ostacolato. Don Luis non smetterà di farsi avanti con la sua allieva e riuscirà a convincerla a dargli un'altra opportunità procurandole un grande ingaggio al Teatro Real. La ragazza inizialmente rifiuterà per dimostrare al suo fidanzato di essere pronta a stare con lui anche a costo di un suo grande sacrificio ma poi deciderà di non rinunciare alla grande opportunità di cantare in un'importante opera lirica.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Gabriel delude Francisca

Gabriel sarà costretto ad accettare la decisione di Francisca e a condividere ancora una volta la sua amata con Don Luis, che sarà sempre più presente e ingombrante. Gabriel finirà però per deludere la sua fidanzata addormentandosi durante una sua prova al Teatro Real. La cosa farà infuriare la cantante e darà ovviamente modo a Luis di ritornare alla carica con lei e parlare male del suo rivale. Il maestro di canto ribadirà alla sua alunna che il locandiere non è certo l'uomo per lei e che non condividerà mai le sue passioni.

Anticipazioni e Trame Sei Sorelle: Francisca scopre di essere incinta di Gabriel e sposa Don Luis

Le continue pressioni di Don Luis ma anche di alcune delle sue sorelle, soprattutto di Blanca – che la riammetterà in casa ma sarà sempre pungolata da Donna Dolores – costringeranno Francisca a una decisione molto sofferta. La ragazza scoprirà di essere rimasta incinta di Gabriel ma non volendo creare ulteriori scandali e gettare la sua famiglia di nuovo nel baratro, sceglierà di tenere segreta la gravidanza e di svelarla solo dopo il suo matrimonio con Don Luis. Sì avete purtroppo capito bene. Francisca finirà per dover sposare il suo maestro, per nascondere al mondo il suo amore per Gabriel. Sarà ovviamente un matrimonio riparatore. Non potendo sposare un locandiere e non volendo fare altri “passi falsi” la cantante si sacrificherà con delle nozze di convenienza. Ma prima dovrà fingere di non amare più il buon Gabriel, che sarà letteralmente scacciato dalla sua vita.

