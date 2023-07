Sei Sorelle Anticipazioni: Celia comincia una nuova cura. Cosa ne sarà di lei e quale sarà il suo destino?

Anticipazioni TV

Celia ha cominciato una nuova cura, molto invasiva. Cosa ne sarà di lei? Quale sarà il suo destino? Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la Soap spagnola in onda su Rai1.

Nelle scorse puntate di Sei Sorelle abbiamo visto Celia tentare il suicidio. La Silva, disperata per quanto successo con Petra e spaventata che la sua famiglia sia destinata ad affrontare un nuovo scandalo, ha cercato di porvi rimedio. Negli episodi che vedremo nelle prossime settimane, la ragazza non smetterà di voler trovare una soluzione alle sue “strane” pulsioni e si affiderà alle mani di un esperto: il dottor Uribe. Questi le proporrà una cura nuova e per lui all’avanguardia, che è sicuro faccia al caso suo. Si tratterà dell’elettroshock, a cui Celia si sottoporrà senza paura ma con grande dolore. Cosa ne sarà di lei? Finirà per farsi ulteriormente del male o il destino avrà in serbo per lei dell’altro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia si sottopone all’elettroshock

Nelle puntate di Sei Sorelle in onda dal 10 al 14 luglio 2023, Celia si sottoporrà alle prime cure del dottor Uribe. Il medico, arrivato a casa Silva per aiutare la ragazza, le proporrà molto presto una nuova terapia, che sta diventando molto famosa all’estero. Scopriremo con orrore che si tratterà dell’elettroshock, una pratica largamente utilizzata in passato, che prometteva di risolvere i più diffusi problemi mentali. Celia accetterà di sottoporvisi ma sarà subito chiaro che le sedute sono dolorosissime e veramente dure. La ragazza si ridurrà davvero male ma il dottor Uribe la convincerà a non demordere e prometterà alle sue sorelle che questo dolore porterà molto presto a ottimi risultati.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia non ce la fa più. In suo aiuto corre Aurora

Celia cercherà di resistere alle cure del dottor Uribe, che si rivelerà essere un uomo privo di scrupoli e incapace di capire che la povera Silva non ha realmente nulla da curare. La ragazza farà molta fatica a convincersi a smettere di sottoporsi a una pratica così terribile ma per fortuna in suo soccorso correrà Aurora, l’assistente di Uribe. La giovane spingerà Celia a riflettere attentamente su quello che sta facendo e a capire che non c’è nulla di sbagliato in lei, se non una grande sensibilità. Le due faranno in modo di imbrogliare il medico e di fargli credere che la sua paziente sia “guarita”. E ci riusciranno. Celia sarà salva e guadagnerà una nuova amica… anzi qualcosa di più.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia si innamora di Aurora

Il destino poterà Celia a incontrare Aurora, una ragazza che le farà battere il cuore dopo Petra. Le due capiranno molto presto di provare dei forti sentimenti l’una per l’altra ma prima che il loro amore sbocci, dovranno affrontare diversi ostacoli. A mettere loro i bastoni tra le ruote, senza volerlo, sarà la stessa Petra, che tornerà ad avvicinarsi a Celia per chiederle di nuovo aiuto. Ma il problema più grande da affrontare sarà purtroppo causato da Aurora. La giovane sparirà all’improvviso dalla vita della Silva, richiamata da suo marito. Ricomparirà all’improvviso, esattamente come era scomparsa, ma purtroppo sarà molto malata. A Celia non resterà che starle vicino negli ultimi momenti, promettendole che mai e poi mai la dimenticherà. Il primo vero amore della nostra protagonista finirà purtroppo in tragedia ma le darà il coraggio necessario ad affrontare tutte le difficoltà che le si presenteranno davanti. Celia Silva sarà una donna diversa, capace di non farsi scoraggiare da niente e nessuno. Il suo futuro prevederà grandi cose!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.