Segreti di Famiglia Anticipazioni: Stasera su Canale 5 va in onda la Terza Puntata della Fiction Turca

Anticipazioni TV

Terzo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia la domenica sera. Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova puntata in onda oggi, domenica 30 giugno 2024, su Canale5.

Nuovo appuntamento con le Fiction turche di Canale5. Stasera, domenica 30 giugno 2024, va in onda la terza puntata della serie intitolata Segreti di Famiglia, in onda dallo scorso 16 giugno e che ci farà compagnia per tutta l'estate. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi in onda questa sera e vediamo cosa succederà a Ilgaz e Ceylin.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: ecco la Trama della nuova serie di Canale5

Segreti di Famiglia è la nuova avvincente Fiction turca arrivata su Canale5 lo scorso 16 giugno 2024. In questa estate 2024, le storie d'amore e di inganni made in Turchia la stanno facendo da padrone. La serie, con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love, racconta l'avvincente storia di Ilgaz e Ceylin, un affermato PM e un'affascinante giovane avvocatessa che si trovano a collaborare su un caso che coinvolge entrambe le loro famiglie. Nel corso della storia, i due ragazzi non solo comprenderanno di essersi invischiati in faccende ben più grandi di quanto inizialmente pensato ma anche di avere un destino in comune. Il loro rapporto, cominciato per caso, diventerà via via più stretto e porterà i due giovani non solo ad affrontare insieme le difficoltà e gli inganni sul loro comune cammino ma anche a scoprire l'amore. Ma questo riuscirà a trionfare all'interno del covo di vipere in cui si sono ritrovati?

Segreti di Famiglia, il cui nome originale è Yargi, arriva in Italia con la prima stagione divisa in 102 episodi.

Segreti di Famiglia Anticipazioni Terza Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Ceylin e Ilgaz si preparano all’udienza. Il giorno tanto atteso è arrivato e si scoprirà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa del processo. È un momento di grande tenzione per il PM e la sua famiglia. La polizia intanto continua con le indagini nella dimora degli Erguvan. La loro casa viene perquisita da cima a fondo per scoprire qualche indizio, in previsione dell’inizio dell’inquisitoria per scoprire cosa sia davvero accaduto alla povera Inci. Ceylin riese a convincere Eren ad analizzare, in via però ufficiosa, il DNA preso dagli spazzolini da denti rubati a casa di Ozan, il professore di sua sorella, che lei ritiene sappia qualcosa in più insieme a sua moglie Nurcihan.

Ceylin riesce a mantenere la calma nonostante tutto quello che le sta capitando attorno. La sua sorellina, a cui era molto affezionata, è morta e sua madre è in evidente stato di shock. Purtroppo il dolore della perdita della figlia e il dolore struggente che si respira in casa, la fanno definitivamente crollare. Ceylin capisce di dover trovare al più presto il responsabile di tutto questo.

Segreti di Famiglia va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5.