Segreti di Famiglia Anticipazioni puntate dal 25 al 29 novembre 2024: Engin si risveglia ed evade

Anticipazioni TV

Segreti di Famiglia torna su Canale5 e lo fa nel primo pomeriggio, dopo Beautiful e al posto di Endless Love. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 25 al 29 novembre 2024.

Puntata in onda Lunedì 25 novembre 2024

In ospedale, Yekta raggiunge Lacin e Seda e fa irruzione nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio. La dottoressa, infatti, gli ha riferito che si tratta di una intossicazione alimentare ma lui non ne è convinto e accusa Seda di aver giocato sporco per il suo personale desiderio di vendetta. Nel frattempo, Ilgaz si reca da Pars insieme a Ceylin e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 25 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 26 novembre 2024

Metin ed Eren, insieme alla scientifica, fanno un sopralluogo nella cella di Engin per raccogliere più prove possibili. Non resta che attendere i risultati delle analisi forensi per compiere il passo successivo. Ceylin e Ilgaz vanno a cena fuori per la prima volta ed insieme cercano di analizzare il profilo del probabile avvelenatore in base al biglietto che riporta la lista delle persone ricattate da Engin. La cena tuttavia finisce in modo particolare dato Ceylin beve troppo e Ilgaz la accompagna al suo studio, rimanendo con lei tutta la notte. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 26 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 27 novembre 2024

Engin si è risvegliato e Seda decide di affrontarlo immediatamente, accusandolo di averla sfruttata. Mentre Engin chiede di poter parlare con suo padre, arriva una buona notizia: Parla è fuori pericolo e può tornare a casa con la sua famiglia. Nel frattempo, Metin affronta Mert, non volendo che si avvicini a Cinar. Le indagini della polizia portano ad un punto di svolta quando si scopre che il libro del giudice Sahver, trovato nella cella di Engin, è di proprietà di Seda e contiene tracce di arsenico, così Pars la convoca immediatamente in procura. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 27 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 28 novembre 2024

Non sapendo che è fuori pericolo e che ha lasciato l’ospedale, Ceylin va a trovare Parla e lungo il corridoio incrocia Engin mentre viene scortato da due guardie. Il ragazzo, nonostante la situazione, è rilassato e si reca in bagno fischiettando. Questo le riporta alla mente un ricordo e ha un lampo d’intuizione: Engin sta per fuggire. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 28 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 29 novembre 2024

Ceylin si sveglia in un bosco, sporca, ferita e con una pistola accanto. Lo shock non le permette di ricordare nulla di ciò che le è accaduto mentre Ilgaz tenta ripetutamente di contattarla al cellulare, ma senza successo. Ceylin sembra essere volatilizzata nel nulla insieme a Engin che, nel frattempo, è evaso dall’ospedale. I procuratori Ilgaz e Pars devono riuscire a scoprire dove si sta nascondendo il fuggitivo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Segreti di Famiglia del 29 novembre 2024

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.