Segreti di Famiglia Anticipazioni: La Sesta Puntata va in onda su Canale 5 questa sera, domenica 21 luglio 2024

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata. Scopriamo insieme le Anticipazioni della sesta puntata in onda oggi, domenica 21 luglio 2024, su Canale5.

Non perdete il sesto appuntamento con Segreti di Famiglia, la Fiction turca in onda su Canale5 in prima serata con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà negli episodi in onda questa sera, 21 luglio 2024, alle ore 21.30.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: la Trama della nuova serie di Canale5

Segreti di famiglia va in onda anche domenica 21 luglio 2024. Nella penultima settimana di luglio la Fiction turca ha raddoppiato la sua messa in onda ma dalla prossima settimana tornerà a farci compagnia la domenica sera su Canale5.

Segreti di Famiglia è il nuovo appuntamento domenicale di Mediaset, che quest’estate ha arricchito il suo palinsesto con storie d’amore targate Turchia, amatissime dagli italiani. Non solo Soap ma anche Fiction come anche La Rosa delle Vendetta, che si prenderà una pausa estiva e tornerà a farci compagnia in settembre.

Continueranno invece le vicende che vedono protagonisti Ilgaz e Ceylin, alle prese con segreti oscuri che entrambe le loro famiglie hanno cercato di tenere nascosti per anni. I due ragazzi, un affermato PM e una sfrontata avvocatessa, si sono trovati a collaborare per un caso che ha coinvolto entrambi in prima persona. Ma tra gli intrighi e tra le bugie c’è posto anche per l’amore. Nel corso delle puntate e delle indagini, i due capiranno di provare dei sentimenti molto forti l’uno per l’altra e forse comprenderanno che l’amore, quello vero, vince su tutto.

Segreti di Famiglia Anticipazioni Sesta Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Umut chiama Zafer, con una telefonata anonima, mentre è in compagnia di Engin. Zafer dovrà a lasciare una busta con del denaro, nel cassonetto in cui è stato trovato il corpo di sua figlia. Se farà questo riceverà in cambio un video che svelerà, una volta per tutte, l’identità dell’assassino. Purtroppo si tratta di una trappola in cui sia Engin che Zafer cadono.

Zafer si reca da Yecta per chiedere un prestito urgente mentre Engin si fionda in banca per prelevare i soldi dal conto dei genitori. Yecta si accorge dello strano comportamento del ragazzo e, dopo averlo stanato, gli intima di riportargli il denaro. Ceylin e Ilgaz fanno però in tempo a vedere Engin e comprendono di avere davanti l’assassino della povera Inci.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.