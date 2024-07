Segreti di Famiglia Anticipazioni: La Quarta Puntata Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia la domenica sera. Scopriamo insieme le Anticipazioni della quarta puntata in onda oggi, domenica 7 luglio 2024, su Canale5.

Quarto appuntamento con Segreti di Famiglia, la Fiction turca in onda su Canale5 la domenica sera con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà negli episodi in onda stasera, 7 luglio 2024, alle ore 21.30.

Segreti di Famiglia è l'appuntamento della domenica sera di Canale5. La serie turca, il cuo nome originale è Yargi, arriva in Italia per farci tuffare ancora una volta nelle storie d'amore e di intrighi made in Turkey.

La Fiction è alla sua quarta puntata e stiamo entrando nel vivo dei misteri che coinvolgono i suoi protagonisti, Ilgaz e Ceylin, due giovani di estrazione sociale diversa ma accomunati dallo stesso desiderio di giustizia e dalla stessa volontà di raggiungere i propri obiettivi. La loro vita si incrocia quando Ilgaz assume Ceylin come avvocato per dirimere una faccenda piuttosto spinosa, che riguarda suo fratello minore, accusato di omicidio. Nel corso della storia i due ragazzi non solo scopriranno di essere sempre stati circondati da un covo di vipere ma anche di essere stati ingannati dalle proprie famiglie, che nascondono segreti che mai avrebbero dovuto affiorare. In mezzo a tante cattiverie, a morti improvvise e a dolori insuperabili, tra loro nascerà il sentimento più puro che esista: l'amore. Ma riusciranno a coronarlo nonostante quanto sta succedendo intorno a loro?

Segreti di Famiglia Anticipazioni Quarta Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Le indagini proseguono senza sosta e la polizia è determinata a far parlare Osman. L’uomo è costretto a fare una confessione che mai avrebbe voluto fare e che si rivela cruciale perché il caso prosegua. Il marito di Aylin rivela che la notte in cui è stata uccisa Inci lui era in un hotel in compagnia di Zumrut, la sua amante. Un'altra bugia viene quindi svelata e un altro segreto rischia di distruggere la famiglia di Ceylin.

Intanto Ilgaz promette a Cinar di consegnare agli inquirenti le pasticche che sono state trovate in casa. Il ragazzo, spaventato di finire ancora di più nei guai, stringe un patto con Ceylin. La Erguvan sta cercando di mantenere salda la sua famiglia ma si ritrova a raccogliere i cocci. Sua madre è inconsolabile mentre suo padre è totalmente assente, quasi arreso. La ragazza lo affronta e gli rivela che la vita è stata molto difficile senza la sua guida e lo accusa di non aver mai dimostrato affetto a Inci, che non si è, per questo, mai sentita amata da lui.

