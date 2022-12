Sanremo Giovani 2022 Anticipazioni: Stasera la Finale in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi saranno i 12 concorrenti che stasera su Rai1, si esibiranno sul palco di Sanremo Giovani 2022, alla caccia degli ambiti 6 posti per entrare a Sanremo 2023.

Tutto pronto per la serata conclusiva di Sanremo Giovani 2022. La Finale va in onda oggi, in prima serata – alle ore 21.15 – su Rai1. La kermesse canora, dedicata ai giovani ed emergenti talenti della musica italiana, arriva alla fine di un lungo percorso di selezioni e ci porterà a scoprire chi saranno i sei giovanissimi, che accederanno a Sanremo 2023, in arrivo a febbraio. A condurre la serata, Amadeus, matador da diversi anni della sfida tutta in musica.

Sanremo Giovani, stasera su Rai1 la Finale dell'edizione del 2022

Era il lontano 1993 quando le luci del Teatro Ariston si accesero per la prima volta per ospitare la Finale di Sanremo Giovani. Da sedici anni il programma - figlio di Sanremo e che ha cambiato diverse volte nome - permette ai giovani talenti emergenti della musica italiana di sfidarsi per ottenere un posto nell'ambita kermesse musicale, in onda a febbraio. Quest'anno il direttore artistico Amadeus ha scelto di selezionare ben sei artisti, contro i tre soliti, che accederanno direttamente a Sanremo 2023, in onda dal 7 all'11 febbraio 2023. Questa sera, alle ore 21.15 su Rai1, vedremo i 12 selezionatissimi giovanissimi, che si contenderanno la vittoria e l'accesso diretto alle serate del nostro grande festival.

Sanremo Giovani: ecco chi sono i 12 finalisti in gara stasera

Scopriamo insieme chi sono i dodici finalisti – con i titoli dei loro brani – che si esibiranno stasera nella Finale di Sanremo Giovani 2022:

Colla Zio : il gruppo milanese, composto da 5 elementi, si presenta con il brano intitolato Asfalto , dedicato al ballo e a chi piace ballare;

: il gruppo milanese, composto da 5 elementi, si presenta con il , dedicato al ballo e a chi piace ballare; FIAT 131 : nome d'arte di Alfredo Bruno si presenta sul palco con il brano intitolato Pupille , che parla di due persone che si perdono nonostante siano vicine l'una all'altra e di come sia necessario ritrovarsi guardandosi negli occhi;

: nome d'arte di Alfredo Bruno si presenta sul palco con il , che parla di due persone che si perdono nonostante siano vicine l'una all'altra e di come sia necessario ritrovarsi guardandosi negli occhi; gIANMARIA : il giovane cantante si presenta con il brano intitolato La città che odi , che parla di un amore finito male e che ha costretto il cantautore a fuggire in una città che odia;

: il giovane cantante si presenta con il , che parla di un amore finito male e che ha costretto il cantautore a fuggire in una città che odia; Giuse The Lizia : nome d'arte di Giuseppe Pule, si presenta con il brano intitolato Sincera , che lui stesso definisce “Contraddittorio”;

: nome d'arte di Giuseppe Pule, si presenta con il , che lui stesso definisce “Contraddittorio”; Maninni : nome d'arte di Alessio Mininni. Il giovane si presenta con il brano intitolato Mille porte , che lui stesso definisce un brano “Profondo”;

: nome d'arte di Alessio Mininni. Il giovane si presenta con il , che lui stesso definisce un brano “Profondo”; Mida : il cantante si presenta con il brano intitolato Malditè , che parla di una relazione tossica ma dolce;

: il cantante si presenta con il , che parla di una relazione tossica ma dolce; Noor : la giovane artista si presenta con il brano La tua Amélie che è una vera e propria lettere a se stessa e alla ragazza che ora è;

: la giovane artista si presenta con il che è una vera e propria lettere a se stessa e alla ragazza che ora è; Olly : nome d'arte di Federico Olivieri che sale sul palco con il brano intitolato L’anima balla , che parla di quella sensazione che si prova dentro quando qualcosa si muove e tiene vivi;

: nome d'arte di Federico Olivieri che sale sul palco con il , che parla di quella sensazione che si prova dentro quando qualcosa si muove e tiene vivi; Romeo & Drill : il duo formato da Patrizio Romeo e Francesco Manfredi sale sul palco con il brano intitolato Giorno di scuola , che parla di partenze dal nulla, come se si fosse “da soli sui banchi di scuola”;

: il duo formato da Patrizio Romeo e Francesco Manfredi sale sul palco con il , che parla di partenze dal nulla, come se si fosse “da soli sui banchi di scuola”; Sethu : nome d'arte di Marco De Lauri, si presenta con il brano intitolato Sottoterra , che parla d'amore;

: nome d'arte di Marco De Lauri, si presenta con il , che parla d'amore; Shari : la giovane arriva con il brano intitolato Sotto voce , che parla di un evento personale della cantante, in cui si è ritrovata a fuggire dalla realtà;

: la giovane arriva con il , che parla di un evento personale della cantante, in cui si è ritrovata a fuggire dalla realtà; Will: il giovane cantante si presenta con il brano dal titolo Le cose più importanti, che parla di cose che mancano e che ci si pente di non aver fatto.

Sanremo Giovani: grandi sorprese nella Finale di Stasera

Sono tante le sorprese che ci aspettano stasera, durante la Finale di Sanremo Giovani. Amadeus, oltre a presentarci i dodici giovani in gara, annuncerà i titoli dei brani dei Big in concorso a Sanremo 2023. Sul palco sono previsti anche alcuni degli artisti, se non tutti, che animeranno la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, che ricordiamo andrà in onda dal 7 all'11 febbraio 2023.

Sanremo Giovani va in onda stasera su Rai1 alle ore 21.25.