Sanremo 2024, Quarta Serata: Angelina Mango da brividi e i Jalisse di nuovo sul palco. Vince Geolier

Anticipazioni TV

La quarta serata di Sanremo 2024, quella delle cover, è stata da brividi. Grandi esibizioni, grandi artisti e soprattutto grande musica. Ecco tutto quello che è successo ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024.

Pazzesko, tutto pazzesko e lo scriviamo come lo direbbe Miss Keta. Perché pazzesca – senza k stavolta – è stata la quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata ai duetti. Note anni Ottanta e Novanta, cori e orchestre per una serata che ci ha fatto ballare, emozionare, commuovere e… sperare che le serate cover dei prossimi anni siano così anzi vogliamo di più, molto di più. Ma cosa è successo? Ve lo riassumiamo.

Sanremo 2024: Lorella Cuccarini vola nella notte del Festival

Amadeus lo aveva annunciato, sarebbe stato uno spettacolo che lo avrebbe riportato a ballare e cantare con una compagna di viaggio affezionata. Lorella Cuccarini ha fatto scatenare l’Ariston con le note dei suoi successi musical e con un Grease – post Travolta – in cui Ama si è sentito decisamente a suo agio. La Cuccarini non ha certo avuto problemi a tenere le redini del palco e più che co – conduttrice ci è sembrata la padrona di casa anzi dello stage di Sanremo.

Sanremo 2024: L’Ariston suona gli anni Ottanta nella quarta serata del Festival

Saremo di parte ma i ritmi degli anni Ottanta ci piacciono e ci piace anche quando vengono riproposti con idee e arrangiamenti nuovi, che ci fanno ballare e cantare a squarciagola anche se i vicini impongono il silenzio. Annalisa e i Bnk44 ci hanno proprio fatto scatenare cantando – con tanto di coro e de La Rappresentante di Lista per Annalisa – Sweet Dreams degli Eurythmics e Ma quale Idea – con Pino D’Angiò.

Sanremo 2024: Ghali scatena i social e Loredana Bertè dà una lezione a Blanco

Il ritmo sonoro di Ghali è forse una delle scoperte più interessanti del panorama musicale degli ultimi anni e se si presenta con un giovane arrangiatore tunisino, Ratchopper, che gli permette di raccontare le sue origini, bé il risultato è da brividi e fa scatenare i social. Non è da meno Loredana Bertè che prima di intonare il suo brano, scritto da Tenco, dimostra una grande signorilità davanti a un problema tecnico. E al giovane in regia audio che poteva aiutarla a risolvere un problema si è rivolta con un “grazie tesoro”, che fa piacere e ci fa dimenticare brutte esperienze passate, avvenute sul palco. Amadeus, rimasto nei paraggi, ringrazia!

Leggi anche Califano Anticipazioni: Stasera su Rai1 il Film TV con Leo Gassmann nei panni del Califfo Franco Califano

Sanremo 2024: I Santi Francesi con Skin e Angelina Mango commuovono il pubblico dell’Ariston

Note dance, anni Ottanta e Novanta, tutte da ballare ma anche brani che commuovono. È successo così con I Santi Francesi che con Skin hanno cantato Hallelujah di Cohen e hanno conquistato la standing ovation dell’Ariston. Immensa Angelina Mango che ha cantato un successo di suo padre, La Rondine, lasciando senza parole tutti, compresi Amadeus e Lorella Cuccarini.

Medley difficilie musica folklorista con Mahmood e I Tenores di Bitti, hanno reso questa serata speciale e ci ha tenuti svegli anzi sveglissimi.

Dopo 27 anni i Jalisse sono finalmente tornati sul palco di Sanremo. Il duo ha cantato il suo brano, Fiumi di Parole, con cui vinsero Sanremo 1997

Sanremo 2024: la classifica provvisoria dopo la quarta serata del Festival

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio con Medley Strade Annalisa, La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia con Sweet Dreams Ghali e Ratchopper con Medley Italiano Vero Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sogna

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.