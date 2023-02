Sanremo 2023, Serata Finale: ecco la Scaletta delle esibizioni dei cantanti in gara e chi saranno gli Ospiti di oggi

Anticipazioni TV

Sanremo 2023 si avvia alla conclusione. Dopo quattro emozionanti serate, è arrivata l'ora di tirare le somme e di scoprire chi sarà il vincitore del 73° Festival della Canzone Italiana. Ma vediamo insieme cosa è previsto succeda oggi, quale sarà la scaletta dei cantanti in gara e quali ospiti ci faranno compagnia.

Sanremo 2023 volge alla termine. Stasera, sabato 11 febbraio 2023, a partire dalle ore 20.45 circa su Rai1, comincerà l'Ultima Serata del 73° Festival della Canzone Italiana. Sarà un finale da urlo, con tutti e 28 i cantanti che torneranno sul palco per cantare il loro brano in gara e con grandi ospiti nazionali e internazionali, che ci faranno compagnia per una diretta che sarà sicuramente lunghissima. A condurci in questa ultima tappa di un viaggio cominciato lo scorso martedì 7 febbraio, saranno Amadeus e Gianni Morandi. Sul palco dell'Ariston tornerà Chiara Ferragni, co-conduttrice per la seconda volta dopo la serata inaugurale.

Sanremo 2023: stasera la Finale del 73° Festival della Canzone Italiana

È stato un viaggio lungo e impegnativo quello di Sanremo 2023. Oggi si tireranno le somme di tutti gli sforzi sia del direttore artistico sia dei co-conduttori e anche dei 28 cantanti in gara. Tutti gli artisti in gara torneranno a esibirsi sul palco dell'Ariston, per guadagnare gli ultimi punti, che serviranno loro per scalare posizioni in classifica e raggiungere la top five. Il meccanismo di votazione sarà completamente affidato al Televoto. Al termine delle esibizioni, verrà quindi resa nota la classifica generale della serata, dopo la quale verrà fatta un'ulteriore media con le precedenti classifiche e verranno quindi isolate le prime cinque canzoni, che proseguiranno il cammino sino allo scocco dell'ora X, quella della proclamazione del vincitore.

Sanremo 2023: Gino Paoli, Ornella Vanoni, Depeche Mode e Luisa Ranieri Ospiti di Stasera

La serata finale di Sanremo 2023 sarà ricchissima di ospiti. Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, che come abbiamo detto tornerà a vestire i panni di co-conduttrice, accoglieranno Gino Paoli e Ornella Vanoni. I due artisti, veterani della musica italiana – e in passato protagonisti di alcune pagine della cronaca rosa, per la loro storia d'amore – saliranno sul palco dell'Ariston per regalarci alcuni minuti dei loro grandi successi.

Come capitato nelle scorse serate anche nell'ultima serata del 73° Festival di Sanremo si tornerà a parlare di Fiction Italiane. Sul palco ci sarà Luisa Ranieri, che parlerà del suo ultimo lavoro, la Fiction Lolita Lobosco, la cui seconda stagione si concluderà domani sera in prima serata su Rai1. Durante la serata si parlerà anche di attualità. Come annunciato nei giorni scorsi, Amadeus leggerà un messaggio del Presidente Ucraino Zelens'kyj dopo l'una e un quarto circa. Gianni Morandi invece riprenderà l'omaggio a Lucio Dalla, che per esigenze di scaletta, ieri non è andato in onda.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno anche i Depeche Mode. La band inglese, fortemente voluta da Amadeus, ha accettato l'invito di Sanremo con entusiasmo e si prepara ad affrontare una lunga e ricchissima tournée che la porterà a calcare i palchi più importanti palchi mondiali. Un tour che comincerà il prossimo 23 marzo a Sacramento in California e che finirà l'11 Agosto 2023 a Oslo. In Italia si esibiranno il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio allo Stadio Renato dall'Ara a Bologna.

Dalla nave di Sanremo ci sarà nuovamente Salmo, che ieri si è esibito come spalla della cantante Shari, mentre al Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibirà Achille Lauro.

Sanremo 2023: la scaletta finale del 73° Festival di Sanremo

Sarà una serata molto lunga ma l'ultima di una settimana di intense fatiche. Scopriamo insieme quale sarà la scaletta dei cantanti in gara, prevista per stasera:

Elodie - Due Colla Zio - Non mi va Mara Sattei - Duemilaminuti Tananai - Tango Colapesce Dimartino - Splash Giorgia - Parole dette male Modà - Lasciami Ultimo - Alba Lazza - Cenere Marco Mengoni - Due vite Rosa Chemical - Made in Italy I Cugini di Campagna - Lettera 22 Madame - Il bene nel male Ariete - Mare di guai Mr. Rain - Supereroi Paola & Chiara - Furore Levante - Vivo LDA - Se poi domani Coma_Cose - L'addio Olly - Polvere Articolo 31 - Un bel viaggio Will - Stupido Leo Gassmann - Terzo cuore Gianmaria - Mostro Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima) Shari - Egoista Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato Sethu - Cause perse

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.