Sanremo 2022, Elisa dal palco allo skateboard: la cantante scarica la tensione sul lungomare alle 3 del mattino

La seconda classificata del Festival di Sanremo trova un bellissimodo per rilassarsi. Dopo la cerimonia di premiazione Elisa va sul lungomare deserto a farsi un giro sullo skateboard.

Anche un cantante professionista che lavora nell'ambiente dello spettacolo da anni, ha bisogno di staccare un po' la testa dopo un una serie di giornate impegnative. E per quanto possa essere abituato a cantare di fronte a un pubblico, il Festival di Sanremo è la manifestazione canora in diretta più seguita in Italia e salire su quel prestigioso palco non è una passeggiata. Dopo il tour di force di cinque giorni, senza contare i preparativi, per tutti i tecnici e artisti impegnati nello show, la seconda classificata Elisa Toffoli ha trovato un modo piuttosto unico per celebrare la fine della sua partecipazione a Sanremo 2022.

Elisa: la cantante festeggia il secondo posto a Sanremo 2022 sullo skateboard

Al termine dell'ultima serata del Festival, verso le 2 del mattino, Amadeus ha proclamato vincitori Mahmood e Blanco, come ormai tutti sanno. Elisa si è classificata seconda, mentre il terzo posto è andato a Gianni Morandi. La cantautrice nata a Trieste 44 anni fa, evidentemente per scaricare la tensione della lunga serata che, per quanto si sia conclusa al secondo posto per lei, l'ha vista trionfare con l'apprezzatissimo brano O forse sei tu, è uscita dal teatro per lasciare libero lo spirito adolescienziale che le appartiene. Elisa è andata sul lungomare di Sanremo, deserto a quell'ora (circa le 3), per scorrazzare allegramente su uno skateboard con lo stesso abito firmato della Maison Valentino che aveva sul palco dell'Ariston. Qui sotto il video da lei postato sui suoi social media.

