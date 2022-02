Sanremo 2022, cameraman cade sul palco [video] mentre canta Cremonini: "Sta bene"

Anticipazioni TV

Il piccolo incidente con l'operatore steadycam è accaduto in diretta mentre Cesare Cremonini cantava Poetica. Anche questo è Sanremo.

State seguendo il Festival di Sanremo, giusto? Allora potrebbe non esservi sfuggito il piccolo incidente accaduto a un cameraman durante uno dei momenti di Cesare Cremonini. Mentre il cantante si esibiva nel suo brano Poetica, sul palco dell'Ariston che in TV può sembrare molto grande, ma che in realtà non è, c'era anche l'operatore steadycam il cui compito è fare inquadrature ravvicinate muovendosi in libertà. Con una particolare imbracatura che si aggancia all'addome, la steadycam è camera che permette di effettuare riprese a mano stabili e con una certa fluidità di spostamento, perché è sorretta da un sistema idraulico che la sgancia dai bruschi movimenti del corpo. Non è semplice gestirla e non tutti gli operatori la sanno usare. È necessario un training apposito e una certa fisicità in quanto, seppure distribuito tra spalle e anche, il peso di tutta l'imbracatura non è indifferente.

Sanremo 2022: cosa è successo all'operatore caduto sul palco

Come potete vedere qui sotto nel video condiviso su Instagram da Cesare Cremonini, al 14° secondo si vede l'inquadratura andare verso l'alto. Quello è stato il momento in cui il cameraman è inciampato ed è caduto con tutta l'attrezzatura. Nel video più in basso vedete la ripresa del telefono di una persona che era in platea e più in basso la foto postata dal cantante con Manuel, il protagonista dell'accaduto, che sta bene. "Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto “io vorrei farvi volare”. Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance" ha scritto Cremonini.

