Sanremo 2021: chi è Matilde Gioli? Età e carriera dell'attrice con gli abbaglianti occhi azzurri

Sul palco dell'Ariston ci sarà anche Matilde Gioli: l'attrice è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 eleggerà il vincitore delle Nuove Proposte e offrirà ai Campioni di fare l'allungo necessario per ben piazzarsi in classifica in vista della finale di domani sera. Sul palco del Teatro Ariston vedremo anche Achille Lauro, Mahmood e Alessandra Amoroso, mentre ad affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione ci saranno Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Ma se siete qui, volete sapere qualcosa in più su un'altra ospite della serata, colei che con quei grandi e abbaglianti occhi azzurri quasi esercita un potere ipnotico su chi la guarda. Dove avete visto Matilde Gioli? Se siete appassionati telespettatori delle fiction Rai, senza nemmeno pensarci avrete risposto senza indugio DOC - Nelle tue mani.

Sanremo 2021: età e carriera di Matilde Gioli

Nata a Milano il 2 settembre 1989, la 31enne Matilde Gioli (all'anagrafe Matilde Lojacono) trascorre l'infanzia nella cittadina di Madesimo, in provincia di Sondrio. Si diploma al liceo classico Cesare Beccaria e successivamente si iscrive all'Università Statale di Milano laureandosi in filosofia. La recitazione non è contemplata nei suoi piani, ma ancora non sa che il destino, invece, i piani per lei li ha già stabiliti. Con un biglietto che annuncia un casting che sua madre scorge su un semaforo, Matilde viene a sapere che Paolo Virzì cerca delle comparse per il film Il capitale umano.

La ragazza si presenta ai provini e il regista, tra le cui specialità c'è proprio quella di scovare nuovi talenti, non se la fa sfuggire e le offre un ruolo da co-protagonista nonostante non abbia esperienza. Matilde Gioli interpreta la parte di Serena Ossola e la sua performance convince tutti. La neo-attrice vince il Premio Alida Valli del Bari International Film Festival, ottiene la candidatura al Ciak d'Oro come miglior attrice non protagonista e il si aggiudica il Premio Biraghi durante i Nastri d'Argento 2014, quest'ultimo conquistato anche due anni più tardi da Matilda De Angelis che abbiamo visto come co-conduttrice nella prima serata del Festival di Sanremo.

Nello stesso anno arriva l'esordio in TV in un episodio di Gomorra - La serie, mentre nel 2015 la vediamo in ben tre film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro. Di lì a poco, Matilde Gioli torna a lavorare per la TV nella miniserie Di padre in figlia e di nuovo al cinema in Mamma o papà? nel ruolo di una giovane ginecologa. Ormai la sua carriera è lanciata e, oltre a fare la valletta di Fabio Fazio nel programma Rischiatutto, la troviamo nei film Ricchi di fantasia, Moschettieri del Re, Gli uomini d'oro ed È per il tuo bene. Fino a pochi mesi fa l'abbiamo apprezzata nel ruolo di Giulia, accanto a Luca Argentero nella fiction di successo Doc - Nelle tue mani, andata in onda su Rai1.

L'incidente di Matilde Gioli che racconta lei stessa

"Tra i 15 e i 16 anni ero in vacanza studio a Londra e ho avuto un brutto incidente in un parco acquatico. Mi è caduto sulla schiena un ragazzo di 90 kg e mi ha spaccato 5 vertebre. Ho rischiato la paraplegia, poi fortunatamente è andato tutto bene. Ho passato quasi due anni chiusa in casa col busto, perché ho avuto dei traumi molto, molto importanti.

Ho dovuto ricominciare, lasciando tutto quello che facevo. Non potevo fare sport o ginnastica ritmica, non potevo frequentare luoghi pubblici e nemmeno andare in macchina a scuola per non danneggiare la schiena. È stato davvero un periodo tosto.

Mi hanno consigliato di fare solo sport acquatici. Da lì ho scoperto il nuoto sincronizzato che è diventata la mia grande passione, tanto da arrivare a praticarlo a livello agonistico. Si ricomincia sempre, basta trovare qualcosa di bello da cui ripartire. Spero che questo messaggio arrivi."