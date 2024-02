Sabrina Ferilli è Gloria: in onda stasera la seconda puntata della miniserie di Rai1

Anticipazioni TV

Sabrina Ferilli torna regina della prima serata di RaiUno con la seconda puntata di Gloria, miniserie (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent.

Va in onda stasera 26 febbraio la seconda puntata di Gloria, la miniserie che vede Sabrina Ferilli tornare regina della prima serata di RaiUno con una storia (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent. Gloria punta ad essere un prodotto divertente, emozionante e educativo. Si tratta di una miniserie in 6 episodi diretta da Fausto Brizzi che vuole intrattenere il pubblico del piccolo schermo affezionato alla TV generalista lasciando anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. Parte del divertimento per lo spettatore sarà anche ritrovare sullo schermo una coppia cinematografica inossidabile e di enorme successo come Sabrina Ferilli e Massimo Ghini.

Gloria: la trama della seconda puntata in onda stasera 26 febbraio 2024

Per il ruolo della protagonista Sabrina Ferilli è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista. Gloria è un personaggio complesso, una vera diva, una adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso. L'attrice l’ha subito amata e ha visto in questo personaggio la possibilità di utilizzare le sue due chiavi attoriali: quella drammatica e quella comica, che l’attrice modula in scena esaltando così le molteplici sfumature del racconto. La scrittura dei 6 episodi che andranno in onda in tre serate (il 19, 26 e 27 febbraio) è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e a due sceneggiatori noti per la loro capacità di narrare il dolce e l’amaro con ironia, ovvero Paola Mammini e lo stesso regista Fausto Brizzi. Nel cast, oltre a Ferilli e Ghini, troviamo anche Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, MArtina Lampugnani e Luca Angeletti.

Gloria - Trama Episodio 3: Segreti e bugie

Manlio convince Gloria a prolungare l'inganno anche con l'aiuto di un social media manager. Intanto l'agente ha una relazione con Lucilla, giovane attrice in cerca di fortuna.

Gloria - Trama Episodio 4: Rivelazioni

Gloria viene presa dal senso di colpa ma ha paura che svelare l'inganno le farebbe perdere tutto, incluso Alex. Quando Sergio scopre la verità il castello di bugie inizia a sgretolarsi.

La seconda puntata della miniserie Gloria va in onda stasera 26 febbraio alle 21:30 su Rai1.