Rosamunde Pilcher - Tutto può Cambiare: ecco la trama del Film TV in onda oggi, sabato 27 luglio, dopo le Soap di Canale5

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con i Film TV dei pomeriggi estivi di Canale5. Oggi, 27 luglio 2025, arriva un nuovo capitolo delle storie d'amore di Rosamunde Pilcher. Ecco la trama di Tutto può cambiare.

Tornano nel pomeriggio di Canale5 i Film TV estivi. L’appuntamento è nei weekend di questa estate 2025, dopo un’intensa settimana in compagnia delle Soap Forbidden Fruit e La Forza di Una Donna che, nelle ultime settimane, hanno allungato la loro presenza nel palinsesto per fare da traino all’access prime time. Oggi - sabato 26 luglio 2025 - questo compito lo avrà anche una delle storie del ciclo di Rosamunde Pilcher, intitolato Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare, in arrivo alle ore 16.13 circa.

I Film TV estivi tornano nel weekend dopo le Soap e Viola come il Mare

Come avrete sicuramente potuto notare in queste settimane, la programmazione estiva di Mediaset ci sta regalando sorprese su sorprese. Dal lunedì al venerdì – diversamente da quanto previsto – non ci sono più i film TV must della stagione estiva di Canale5 e al loro posto la rete ha deciso di mandare in onda diversi episodi di Forbidden Fruit e la Forza di Una Donna, le due nuove Soap turche, arrivate da poco nel palinsesto. Diverso invece il programma del weekend, con l’arrivo delle repliche della prima stagione di Viola come il Mare, che lo scorso 19 luglio non è andata in onda per lasciare spazio al film Paolo Borsellino, in occasione della giornata ricordo della strage di via D’Amelio. Questo sabato 26 luglio 2025 e questa domenica 27 luglio 2025, Can Yaman e Francesca Chillemi torneranno regolarmente.

Al termine del primo pomeriggio arriverà, come detto prima, Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare, il film d’amore del 2020, diretto da Stefan Bartmann. Nel cast troviamo:

Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare: ecco la trama del Film TV in onda oggi su Canale5

Nel tardo pomeriggio di Canale5 arriva una delle storie d’amore di Rosamunde Pilcher: Rosamunde Pilcher – Tutto può cambiare. Bill Pexton e Mo Miller sono due giovani ufficiali della marina inglese, uno un giovane rampollo di una ricca famiglia di aristocratici, l’altro di umili origini. I ragazzi fanno amicizia durante l’esame di ammissione al corpo dei sommozzatori da combattimento. Purtroppo entrambi falliscono la prova e Bill, per consolarsi e riposarsi, decide di invitare il suo collega, ormai amico, a casa sua, nella tenuta di famiglia in Cornovaglia.

L’invito si rivela portatore di grandi novità e cambiamenti; sì perché un segreto mai svelato viene alla luce e si scopre che i due hanno molto più in comune di quanto credano. E a complicare le cose ci sarà l’amore. Mo si invaghisce di Abby, una ragazza bellissima con la quale inizia una frequentazione. Peccato però che Abby si riveli essere la fidanzata di Bill!

Rosamunde Pilcher - Tutto Può Cambiare va in onda nel pomeriggio di Canale5 il 27 luglio 2025