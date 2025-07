Rosamunde Pilcher: Il desiderio di Amy: Oggi pomeriggio su Canale5 dopo La forza di una donna

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul film che oggi rimpiazzerà Pomeriggio Cinque su Canale 5, ossia Rosamunde Pilcher: Il desiderio di Amy.

Da oggi, lunedì 14 luglio 2025, al posto di Pomeriggio Cinque, andranno in onda su Canale 5 dei bei film che ci terranno compagnia nei nostri pomeriggi assolati e roventi, come ogni estate. Quello di oggi, ad esempio, è Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy. La pellicola in questione verrà trasmessa subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca La forza di una donna e prima di quello con il game show condotto da Gerry scotti, Caduta Libera. Ma scopriamo insieme qualche curiosità su Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy e soprattutto la sua trama!

Curiosità e Trama su Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy

Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy è una commedia romantica del 2023 che proviene dalla Germania, diretta da Marc Prill e con Kate Braithwaite e Max Alberti. Come si evince dal titolo, questo film appartiene al ciclo degli adattamenti televisivi dei romanzi della nota scrittrice britannica Rosamunde Pilcher. Al centro di questa storia c'è una donna d quarant'anni, appunto Amy Boyde, che sta insieme al suo compagno, Derek Corley, da ormai diversi anni. Lei desidera più di ogni altra cosa di poter presto coronare il sogno della maternità, ma, purtroppo, nonostante i numerosi tentativi, non riesce a restare incinta; non volendo darsi per vinta, e ben consapevole dell'età avanzata, opta per l'inseminazione artificiale. Tuttavia, il fidanzato la spiazza con una sconvolgente rivelazione, ossia che non vuole diventare padre. Quindi, Derek le volta le spalle, dicendole addio per sempre. Amy, imperterrita, si reca nella clinica da sola, e qui conosce un dottore, Kieran Nash, il quale la seguirà per tutto il percorso cha ha coraggiosamente scelto d'intraprendere lo stesso. Tra la protagonista e Kieran s'instaurerà subito un bel legame, tanto che Amy ne trarrà sicurezza. Mentre i due accorceranno sempre più le distanze, dovranno fare entrambi i conti con i fantasmi del loro passato...

Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy ci aspetta lunedì 14 luglio 2025 a partire dalle 16:45 su Canale 5.