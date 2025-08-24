TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love
Anticipazioni TV

Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love

Francesca Simone
2

Questo pomeriggio su Canale 5 ci terrà compagnia il film Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori. Ecco di che cosa parla la pellicola di oggi, domenica 24 agosto 2025.

Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love

Oggi, domenica 24 luglio 2025, andrà in onda su Canale 5 alle 16:10 circa un film romantico dal titolo Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori. La pellicola in questione verrà trasmessa subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca If you Love e prima di quello con il serial turco Innocence. Ma scopriamo insieme qualche curiosità su Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori e la sua trama.

Curiosità e Trama su Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori

Rosamunde Pilcher: Amore e altri tesori, il cui titolo originale è Liebe und andere Schatze, è una commedia sentimentale girata in Germania nel 2022. La regia è di Stefan Bartmann, mentre nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Leni Adams, Hans Gurbig, Thomas Heinze, Cheryl Shepard, Jan-Martin Muller. La storia ha al suo centro Mia, una giovane donna che lavora come curatrice e che vorrebbe prendere il posto del padre, Trevor, che dirige un museo. D'altra parte, Mia è fatalmente attratta da un giovane con la fama dell'avventuriero, Jason. Nonostante lui ricambi, e nonostante si piacciano davvero molto, Mia e Jason non sembrano in grado di superare le differenze che li spingono a prendere sempre di più le distanze. Come se non bastasse, nel momento in cui Trevor si ritirerà, il ragazzo inizierà a competere con la protagonista per succedergli, compromettendo così la chance di realizzare il suo sogno. Allora, Mia e Jason si ritrovano loro malgrado a lavorare gomito a gomito, scoprendo - incredibilmente - di avere in comune molto di più di quanto potessero immaginare...

Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori ci aspetta domenica 24 agosto 2025 a partire dalle 16:10 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
news VIP Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
news VIP Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
news VIP Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2025
Uomini e Donne: Shaila Gatta verso il trono? La segnalazione che fa discutere
news VIP Uomini e Donne: Shaila Gatta verso il trono? La segnalazione che fa discutere
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso scende in pista: smentite le voci sul cachet milionario di Milly Carlucci
news VIP Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso scende in pista: smentite le voci sul cachet milionario di Milly Carlucci
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV