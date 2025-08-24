Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love

Anticipazioni TV

Questo pomeriggio su Canale 5 ci terrà compagnia il film Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori. Ecco di che cosa parla la pellicola di oggi, domenica 24 agosto 2025.

Oggi, domenica 24 luglio 2025, andrà in onda su Canale 5 alle 16:10 circa un film romantico dal titolo Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori. La pellicola in questione verrà trasmessa subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca If you Love e prima di quello con il serial turco Innocence. Ma scopriamo insieme qualche curiosità su Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori e la sua trama.

Curiosità e Trama su Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori

Rosamunde Pilcher: Amore e altri tesori, il cui titolo originale è Liebe und andere Schatze, è una commedia sentimentale girata in Germania nel 2022. La regia è di Stefan Bartmann, mentre nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Leni Adams, Hans Gurbig, Thomas Heinze, Cheryl Shepard, Jan-Martin Muller. La storia ha al suo centro Mia, una giovane donna che lavora come curatrice e che vorrebbe prendere il posto del padre, Trevor, che dirige un museo. D'altra parte, Mia è fatalmente attratta da un giovane con la fama dell'avventuriero, Jason. Nonostante lui ricambi, e nonostante si piacciano davvero molto, Mia e Jason non sembrano in grado di superare le differenze che li spingono a prendere sempre di più le distanze. Come se non bastasse, nel momento in cui Trevor si ritirerà, il ragazzo inizierà a competere con la protagonista per succedergli, compromettendo così la chance di realizzare il suo sogno. Allora, Mia e Jason si ritrovano loro malgrado a lavorare gomito a gomito, scoprendo - incredibilmente - di avere in comune molto di più di quanto potessero immaginare...

Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori ci aspetta domenica 24 agosto 2025 a partire dalle 16:10 su Canale 5.