Rocco Schiavone 5: Stasera su Rai2 la Terza Puntata della nuova stagione della Fiction con Marco Giallini

Questa sera nuovo appuntamento con la Quinta Stagione di Rocco Schiavone, la Fiction con Marco Giallini, in onda su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Terza Puntata della serie.

Questa sera, venerdì 14 aprile 2023, appuntamento speciale e secondo della settimana con Rocco Schiavone. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini, composta da quattro episodi, sarà trasmessa in prima serata su Rai2 alle ore 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della terza puntata:

Rocco Schiavone 5: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda stasera su Rai2

Nella terza puntata di Rocco Schiavone 5, intitolata Punti di Vista, Rocco ha commesso un errore nel caso dell’omicidio della professoressa Martinet ma nonostante questo, riprende le indagini con grande determinazione. Schiavone può contare sull’aiuto della sua squadra ma anche di Sandra, che trova importanti informazioni sulla studiosa e sulle sue pubblicazioni. Grazie e queste novità, Rocco e Rosa ritrovano l’equilibrio, il loro equilibrio. Deruta intanto è nel pieno di una crisi sentimentale e il vicequestore lo aiuta a trovare il coraggio di affrontare la situazione e di vivere la vita che tanto desidera. Dai trascorsi accademici della professoressa emerge una nuova pista e il caso viene finalmente risolto. Rocco vorrebbe poter passare dei momenti di pace e serenità ma proprio in quel momento il suo passato bussa alla sua porta e non può essere ignorato.

Rocco Schiavone: ecco la Trame della Quinta Stagione in onda su Rai2

Nella quinta stagione di Rocco Schiavone, il vicequestore d’Aosta non perderà il suo cinismo e la sua malinconia. Nei nuovi episodi, lo vedremo impegnato ad affrontare ancora i fantasmi del suo passato a soprattutto a recuperare la sua preziosa amicizia con Sebastiano. Schiavone dovrà però fare i conti anche con l’amore, quello per Sandra, con cui le cose non andranno sempre bene. L’equilibrio tra i due sarà sempre in bilico e non sarà facile riuscire a uscire indenne dalle sorprese che la vita e il suo lavoro gli riserveranno anche questa volta.

Rocco Schiavone 5 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.