Rocco Schiavone 5: Stasera su Rai2 la Prima Puntata della nuova stagione della Fiction con Marco Giallini

Anticipazioni TV

Parte stasera la Quinta Stagione di Rocco Schiavone, la Fiction con Marco Giallini, in onda su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Prima Puntata.

Da stasera, mercoledì 5 aprile 2023, appuntamento con Rocco Schiavone. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini, composta da quattro episodi, sarà trasmessa in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della prima puntata, che vedrà il ritorno del vicequestore di Aosta, sempre più alle prese con i fantasmi del passato e con un'amicizia da salvare.

Rocco Schiavone: ecco la Trame della Quinta Stagione in onda a partire da stasera

Nella quinta stagione di Rocco Schiavone, il vicequestore d’Aosta non perderà il suo cinismo e la sua malinconia. Nei nuovi episodi, che saranno trasmessi a partire da mercoledì prossimo, lo vedremo impegnato ad affrontare ancora i fantasmi del suo passato a soprattutto a recuperare la sua preziosa amicizia con Sebastiano. Schiavone dovrà però fare i conti anche con l’amore, quello per Sandra, con cui le cose non andranno sempre bene. L’equilibrio tra i due sarà sempre in bilico e non sarà facile riuscire a uscire indenne dalle sorprese che la vita e il suo lavoro gli riserveranno anche questa volta.

Rocco Schiavone 5: le Anticipazioni della Prima Puntata in onda stasera su Rai2

Rocco è pronto a riprendere il suo ruolo e i suoi compiti da vicequestore di Aosta. Il colpo di pistola, sparato per sbaglio dall'agente D'Intino, gli è costato un rene ma nulla sembra poterlo fermare. Eppure qualcosa è cambiato. Un senso di vuoto e di solitudine sembra pervaderlo. Questi sentimenti, che stanno diventando sempre più bui, rischiano di mettere in pericolo la relazione – già complicata - con Sandra Buccellato. Per Rocco non c'è però molto tempo per pensare alle questioni sentimentali. Un nuovo crimine bussa alle porte della Polizia di Aosta. Sul Monte Bianco, all’altezza di punta Hellbronner – al confine tra Italia e Francia – è stato ritrovato un cadavere. A trovarlo sono stati due tecnici della funivia che, per non essere coinvolti, hanno deciso di spostare il corpo in territorio italiano. Rocco, chiamato sul posto, capisce subito che la salma è stata spostata e decide di restituirla ai francesi. Intanto sta per arrivare il giorno della tradizionale partita di calcio di beneficenza, polizia-magistratura. Rocco è pronto a vincere!

Rocco Schiavone 5 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.