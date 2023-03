Resta con me: Stasera su Rai 1 la Sesta Puntata della serie con Francesco Arca

Anticipazioni TV

Stasera, eccezionalmente di lunedì, nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie Resta con me, con Francesco Arca nei panni di un profiler. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà nella sesta puntata in onda oggi.

Eccezionalmente di lunedì, questa sera - 27 marzo 2023 - va in onda su Rai1, alle ore 21.30, la Sesta Puntata di Resta con Me, la serie con Francesco Arca e Laura Adriani. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà nei due episodi in onda oggi:

Resta con me: dove eravamo rimasti?

Nella Quinta Puntata di Resta con Me, tra Paola e Alessandro le cose si sono fatte complicate. Lo Scudieri ha rivelato alla moglie la verità sulla morte di Gennaro, il padre di Diego. Paola non ha sopportato di sapere che il papà del piccolo, di cui ha appena chiesto l'adozione, è stato ucciso per essere stato un informatore del marito. Delusa da quanto scoperto, ha presentato le carte del divorzio al consorte ma a fine puntata ha ricevuto una brutta sorpresa da Cristiana. Intanto tra Linda e Alessandro è scoppiata la passione mentre Marco e Ilaria hanno tentato di scoprire dove sia finito Stefano.

Resta con me: Anticipazioni della Sesta Puntata

Cristiana si è presentata da Paola con l'intento di recuperare il rapporto con suo figlio. Paola, per il bene di Diego – felice di passare del tempo con la sua mamma – ha deciso di non ostacolare questa riconciliazione, sebbene in cuor suo abbia paura di perdere il bambino e sia tormentata dalla recente scoperta di non poter avere più figli. Alessandro continua a non essere d'accordo che Cristiana sia in circolazione. Lo Scudieri ha passato una notte d'amore con Linda ma al risveglio ha capito di amare ancora moltissimo la moglie e di non volerla perdere.

Intanto le indagini sulla morte di Ausiello portano la squadra al covo della banda, ovvero un casolare abbandonato. È là che la scientifica trova tracce del sangue di Gennaro. Tarek, lo spacciatore che era stato arrestato per il suo omicidio, viene quindi scagionato. Alessandro comincia a pensare che le cose non siano andate come ha sempre creduto e sospetta che le prove a carico del pusher siano state solo una montatura.

Resta con Me va in onda stasera, alle ore 21.30 su Rai1.