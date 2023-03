Resta con me: Stasera su Rai 1 la Quinta Puntata della serie con Francesco arca in una Napoli notturna e criminale

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1, torna la serie Resta con me, che mescola il poliziesco al melò. Protagonista è Francesco Arca, nei panni di un profiler, e nel cast ci sono anche Laura Adriani e Antonio Milo.

Continua su Rai 1, la domenica in Prima Serata, la serie con Francesco Arca e Laura Adriani Resta con me. Questa Sera, quindi, arriva una nuovissima puntata: la Quinta. Arca è al suo primo ruolo da protagonista in tv, e per trasformarsi nel profiler Alessandro Scudieri della Squadra Mobile di Napoli, passato a un'unità che è operativa soltanto di notte, ha studiato con attenzione, perché il suo personaggio è più che un semplice uomo con la pistola. '’attore divide la scena anche con Antonio Milo, che conosciamo come il Brigadiere Maione de Il Commissario Ricciardi.

La regia di Resta con me è di Monica Vullo, che ha girato a Napoli sia di giorno che di notte, perché un gruppo di personaggi vive e agisce alla luce del sole, mentre Alessandro Scudieri si muove nell'oscurità, intenzionato a risolvere non solo i piccoli casi legati a suo nuovo impiego, ma anche il mistero della "Banda della lancia termica", responsabile dell'aborto involontario di sua moglie. Nel cast della serie, nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, anche Arturo Muselli, Chiara Celotto, Maria Pia Calzone e Mario Di Leva.

Resta con me: dove eravamo rimasti?

Nella Quarta Puntata di Resta con me, Paola ha preso una decisione importante. Vista la riluttanza di Diego ad accettare di entrare in una casa famiglia e l'affetto che il bambino nutre per Alessandro, la donna ha deciso di tenerlo a casa. Nel frattempo, la "Banda della lancia termica" ne ha combinata un'altra delle sue: ha svaligiato una banca clandestina araba. l'UDIN di cui fa parte Alessandro non è riuscita ad acciuffare i criminali, che sono passati attraverso i sotterranei dopo aver preso, dall'Archivio della Questura, preziose informazioni sul percorso. Per come sono andate le cose, Alessandro Scudieri ha cominciato a sospettare che nella polizia ci possa essere una talpa. L'uomo ha deciso così di parlarne con Nunzia, che sta a capo della Squadra Mobile di Napoli. Nunzia ha iniziato subito a darsi da fare, avviando un'indagine segreta su tutti i suoi agenti.

Resta con me: Anticipazioni della Quinta Puntata

Le pratiche di adozione di Diego riavvicinano Alessandro e Paola, che smettono di litigare e non escludono l'idea di tornare insieme. Nel frattempo, la squadra di cui fa parte il profiler comincia a indagare sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole, tale Daniele Ausiello, potrebbe far parte della "Banda della lancia termica", ma prima che Salvatore e Linda riescano ad arrestarlo, l'uomo viene investito da un'automobile misteriosa. Paola scopre che Gennaro era l'informatore segreto di Alessandro e che probabilmente è stato ucciso per questa ragione. Così, stanca delle continue bugie del marito, gli comunica che, una volta terminate le pratiche dell'adozione, lo lascerà definitivamente. Un evento inaspettato, tuttavia, sconvolge i suoi programmi. Quanto ad Alessandro, finisce a letto con Linda.

Appuntamento dunque, Questa Sera su Rai 1 in Prima Serata, con Francesco Arca e la Quinta Puntata di Resta con me.