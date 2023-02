Quelle Brave Ragazze: la seconda stagione da stasera su Sky Uno e NOW

Anticipazioni TV

Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito sono pronte a partire per un viaggio on the road, in un van rosa maculato, che le porterà ad affrontare avventure divertenti e trasgressive ma anche missioni impossibili e impensabili sino a ora. Ma ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione in onda da stasera.

Parte stasera, domenica 19 febbraio 2023, la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze. Il nuovo viaggio on the road vedrà protagonista un trio inedito. A Mara Maionchi e Sandra Milo si unirà Marisa Laurito. L'appuntamento con la vacanza itinerante è alle ore 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW - dove sarà sempre disponibile on demand – e ci farà compagnia per ben sei domeniche consecutive.

Quelle Brave Ragazze: comincia il viaggio di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito

Tutto pronto, valigie fatte, van maculato caricato, per un nuovo irresistibile viaggio on the road in compagnia di Quelle Brave Ragazze, uno show Sky Original realizzato da Blu Yazmine. Quest'anno Mara Maionchi e Sandra Milo non saranno accompagnate da Orietta Berti ma, nonostante la mancanza, non si perderanno certo d'animo. A far loro compagnia ci sarà la spumeggiante Marisa Laurito.

Le tre icone della tv italiana saranno protagoniste di una vacanza insolita, di tre amiche che non temono il passare del tempo. Giorno dopo giorno, le tre viaggiatrici si troveranno a scoprire nuovi meravigliosi posti e ad affrontare missioni sempre più imprevedibili. L'itinerario? Sconosciuto! Mara, Sandra e Marisa scopriranno tutto tappa dopo tappa, casa dopo casa e convivenza dopo convivenza.

L'arrivo della Laurito in un gruppo, anzi in duo, già rodato, è stato accolto con grande calore. Marisa si è integrata benissimo, tanto che, come dichiarato dalla tre durante la conferenza stampa di presentazione della nuova serie, non ci sono stati mai momenti di tensione. Certo non sono mancati attimi di stallo, di lamentele, ma sono stati tutti risolti con un sorriso e un rispetto che solo tre compagne di viaggio ben assortite e pronte a divertirsi come sono loro, potevano fare. Ma l'on the road non è stato solo trovare posti bellissimi e da sogno ma è diventato pure occasione per ritrovarsi e godere di quelle bellezze della “vecchiaia” totalmente assenti in gioventù. Sarà proprio questo uno degli ingredienti che permetterà loro di conoscere abitudini e tradizioni, sino a ora a loro sconosciute, di allontanarsi dalla routine della loro vita di grandi artiste e di donne. Saranno libere e “trasgressive”. Unica regola, non perdere mai di vista il tablet, che con il suo squilletto scandirà i loro tempi, darà loro indicazioni e le informerà sulle sfide da portare a termine. Più saranno intrepide e disposte a tutto, più il divertimento sarà assicurato.

Quelle Brave Ragazze: da Stasera su Sky Uno e in streaming solo su NOW

L'itinerario di Mara, Sandra e Marisa sarà una sorpresa per loro e per noi. Si comincerà però da una tappa che già conosciamo. Nella prima puntata in onda questa sera, domenica 19 febbraio 2023, le tre viaggiatrici approderanno nella prima meta di quest'anno. Da Milano, a bordo del van maculato, varcheranno il confine tra Italia e Francia, per arrivare a Montecarlo. Nel Principato vivranno esperienze da vere regine del jet set ma anche da moderne pilote automobiliste, nell'atmosfera magica e glamour del regno di Grace Kelly.

Ma questa sarà solo una meta, rilassante, prima di affrontare le nuove tappe di questa nuova e seconda stagione. Tra queste il sud della Francia, tra borghi misteriosi e affascinanti, dove si respira folklore e si trovano usanze molto particolari. Le sfide? Come detto saranno sempre ricche di sorprese e lasceranno un ricordo indelebile. Il divertimento sarà assicurato anche quando le sfide che dovranno affrontare saranno insolite, trasgressive e molto lontane dalla loro quotidianità.

E allora cosa aspettiamo? Partiamo!

Quelle Brave Ragazze va in onda su SkyUno e in streaming solo su NOW.