Purché finisca bene: Se mi lasci ti sposo, il secondo film stasera su Rai 1

Sara Lazzaro e Alessio Vassallo sono i protagonisti della seconda commedia romantica della serie Purché finisca bene, Se mi lasci ti sposo, in onda stasera 15 dicembre su Rai 1.

Appuntamento stasera 15 dicembre alle 21.25 su Rai 1 col secondo titolo della collana Purché finisca bene. Si intitola Se mi lasci ti sposo la divertente commedia romantica agrodolce, diretta dal regista friulano Matteo Oleotto, che torna alla regia di un film della serie per la terza volta (stavolta nella splendida Palmanova), e interpretata da Sara Lazzaro e Alessio Vassallo nei ruoli principali, col consueto ottimo cast di contorno, che comprende Paolo Calabresi, Marina Massironi, Pia Engleberth, Bebo Storti e Paolo Bernardini. Stavolta lo spunto per raccontare una storia d'amore... al contrario, che inizia proprio dalla classica crisi del settimo anno, affonda le radici nella narrazione più realistica di una precarietà che inficia le relazioni di molti ragazzi al giorno d'oggi.

Purché finisca bene: Se mi lasci ti sposo secondo Sara Lazzaro e Alessio Vassallo

È un bel momento per l'attrice veneta Sara Lazzaro, interprete di serie tv di grande successo come Braccialetti rossi, Doc - Nelle tue mani, Diavoli e prossimamente nella serie tv Prime Video Sono Lillo. Qua interpreta Giulia, metà di una coppia un tempo affiatatissima e adesso in una crisi in apparenza irreversibile. Così Sara ha commentato la storia di Se mi lasci ti sposo: "Parte tutto da una precarietà che condividiamo, in un momento della vita in cui, da trentenni, ci sentiamo traditi in quello che vogliamo e possiamo fare. Il matrimonio, finto, per questa coppia è visto come l'unica soluzione per fiorire e rinascere, ma man mano che ci impegniamo in questa truffa ci riscopriamo. È una storia che esorcizza questi temi e dove troviamo sollievo nella risata generata dal caos e da una situazione di disagio".

Alessio Vassallo, attore palermitano notissimo al pubblico televisivo (Squadra antimafia, I Borgia, I Medici, La stagione della caccia e La concessione del telefono tra i titoli in cui è apparso), è Marco, il sognatore della coppia, un uomo po' infantile e molto inconcludente, nonostante abbia tante belle idee. Così ne parla l'attore: "La fantasia nel personaggio di Marco è fondamentale e questo in fondo ci accomuna perché noi attori viviamo sempre in un mondo fantastico. È un personaggio che vive ad occhi chiusi e dorme ad occhi aperti, tende a ignorare la realtà. Si ride tanto ma ci sono dei temi centrali molto attuali, anche delicati, visto che si parla di un precariato non solo economico ma anche emotivo. La nostra storia ha una data di scadenza, noi tendiamo a fregarcene e andiamo avanti trovando un escamotage surreale. E poi c'è il mio alter ego, il personaggio del romanzo fantasy che scrivo, Capitan Sospiro. Mentre leggevo il copione non immaginavo di trovarmi poi accanto davvero uno alto due metri in armatura".

Se mi lasci ti sposo: la trama del film

Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, si trascinano per inerzia e sembrano non avere energia neppure per dire basta! Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette... Insomma bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni veri, precari e affaticati, sono in crisi anche economica. Dopo anni di convivenza, lui continua a perseverare nel sogno adolescenziale di diventare scrittore di genere fantasy e lei, che una volta credeva nel sogno di Marco, adesso non crede più nemmeno ai propri, arresa alle supplenze come insegnante di sostegno, in attesa dell’altrettanto fantasy concorsone. Nell’anno scolastico che sta per concludersi, Giulia ha seguito Tommy, un dodicenne cinese che vive ermeticamente chiuso nel suo mondo di videogames e del quale non è riuscita a scalfire il mutismo. A quello ci pensa Marco, ma lei non lo sa, condividendo con il ragazzino parte del suo universo narrativo e trovando una chiave di accesso per unire le reciproche fantasie. Ma ecco che anche Giulia ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi! Ovviamente per finta, solo per racimolare i regali dei generosi parenti e attingere al tesoretto che la madre ha rivelato a Giulia di avere in serbo per il suo matrimonio. Si assume un attore squinternato che faccia il sacerdote, dei musicisti sgangherati, si allestisce un buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che, a furia di far finta, arrivino strane idee...

Le stagioni precedenti, e il film precedente della attuale sesta stagione di Purché finisca bene, ricordiamo, sono disponibili su Raiplay.