Purché finisca bene: La fortuna di Laura in onda stasera su Rai 1

Va in onda stasera in prima serata su Rai 1 il terzo film della nuova stagione di Purché finisca bene, La fortuna di Laura, con una spumeggiante Lucrezia Lante Della Rovere e un burbero Andrea Pennacchi. La trama.

Terzo appuntamento stasera 22 dicembre alle 21.25 con il nuovo ciclo di Purché finisca bene, le commedie a lieto fine che allietano il periodo festivo del pubblico di Rai 1. Il film di stasera si intitola La fortuna di Laura, è diretto da Alessandro Angelini e interpretato da una spumeggiante Lucrezia Lante della Rovere, un irresistibile Andrea Pennacchi e un cast di contorno di ottimi attori, da Emanuela Grimalda a Roberto Zibetti. Scritto da Pietro Seghetti, La fortuna di Laura è ambientato nella bellissima Trieste e termina con un bel pranzo di Natale: quale modo migliore per augurare agli spettatori buone feste?

La fortuna di Laura: parlano i protagonisti

Presentando il film alla stampa, gli attori si sono dichiarati entusiasti della storia, a partire da Lucrezia Lante della Rovere, perfettamente a suo agio in questa commedia brillante all'americana, a tratti quasi slapstick, che a proposito del suo personaggio ha detto: “Sono pazza di Laura, una donna che è piena di difetti, un macello, e nasconde un suo dolore con una serie di bugie, è incapace di ascoltare il mondo e combina dei casini pazzeschi. Alla fine viene redento dall'incontro con la mia “serva” e con suo fratello e spero che ci sia un seguito e che Laura torni a dire le bugie”. Emanuela Grimalda è Agnese, una collaboratrice domestica sui generis: “Io sono la donna delle pulizie, ma anche la sua psichiatra, la psicanalista, non una sintesi di tutti gli stereotipi. Sono una donna molto concreta, lei è un po' matta e io sono il suo rovescio, sono fin troppo generosa e altruista. Sono anche la sorella di Andrea Pennacchi e adesso mi rendo conto con un po' di disappunto che un po' gli assomiglio. Insomma, faccio da contrappunto un po' sarcastico a Laura ma alla fine la riporto alle cose vere, a quelle che servono”. Andrea Pennacchi, che interpreta il fratello di Agnese, il burbero infermiere Fabrizio, ha raccontato che sul set “si è subito creato uno spirito di fratellanza”, aggiungendo che non ha dovuto fare un grande sforzo per fingere di essere innamorato di Laura, perché “come si fa a non innamorarsi di Lucrezia?”.

La fortuna di Laura: la trama

Laura Trabacchi è un'arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma (Ilaria Rossi), viziandola e mandandola a studiare all'estero. Quando si fa scoprire dalla moglie dell'amante e dalla buona società per cui lavora, in un istante Laura perde tutti i suoi privilegi, la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua (ex) domestica Agnese Santini che la ospita a casa sua, dove già vive il fratello Fabrizio (con cui Laura ha già avuto un piccolo incontro/scontro, senza conoscerlo), dopo la separazione dalla moglie. Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura si ritrova a sostituirla nel lavoro da colf, proprio in casa delle sue vecchie danarose clienti, in modo che lei possa dedicarsi al nipote, Nicola. Pulendo le case dei suoi ex “amici”, proprio le stesse che ha arredato (dando ascolto solo a se stessa), Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l'amore.

Le precedenti stagioni di Purché finisca bene e gli episodi passati di questo sesto ciclo sono disponibili su Raiplay.