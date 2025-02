Anticipazioni TV

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: Una clip "incomprensibile" annuncia la nuova stagione in arrivo il 6 marzo 2025

di Silvia Farris 08 febbraio 2025 6

Costantino Della Gherardesca e Fru annunciano la nuova stagione di Pechino Express. Il primo promo della nuova stagione del viaggio intorno al mondo in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, è un messaggio poliglotta e incomprensibile... almeno apparentemente.