Pechino Express Anticipazioni, annunciato il Cast ufficiale: le Coppie sulla ''Rotta del Dragone''

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sul cast ufficiale della nuova edizione di Pechino Express. Dove si scontreranno le 8 coppie in gara?

È tutto pronto per la nuova stagione di Pechino Express, l’adventure game di Sky condotto da Costantino della Gerardescha. Scopriamo insieme le novità della nuova edizione, il cast al completo composto da 8 coppie agguerritissime e i Paesi che ospiteranno la gara più attesa dal pubblico televisivo.

Pechino Express, le Novità della nuova edizione

Si prepara a debuttare sul piccolo schermo Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW nel 2024. La nuova stagione dell’adventure game più amato d’Italia sarà carica di colpi di scena per le otto coppie in gara, che solo due giorni fa hanno lasciato il Paese per mettersi alla prova e cercare di arrivare alla Finale. Come sempre, aguidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno, ci sarà Costantino Della Gherardesca con una gradita novità: al fianco del presentatore l’ “inviato” speciale Fru dei The Jackal ( che partecipò due anni fa in coppia con Aurora Leone, formando l’indimenticata coppia degli “Sciacalli”). Le 8 coppie percorreranno la “Rotta del Dragone”, partendo dalle verdi risaie e la cultura antica del Vietnam del nord, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos, per poi concludere il proprio viaggio fra i panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Ma chi sono le 8 coppie in gara?

Pechino Express, annunciato il Cast ufficiale

Il pubblico non vede l’ora di osservare le 8 coppie di Pechino Express darsi battaglia sulla suggestiva “Rotta del Dragone”. Ma chi sono le coppie in gara? Iniziamo con Fabio e Eleonora Caressa, lui è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. E proprio con la piccola di casa, 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano, ha deciso di mettersi in gioco a Pechino Express.

Passiamo poi ai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Il primo è un appassionato di pasticceria, il secondo un bartender bravissimo. Entrambi originari di Lucca, hanno lasciato l’Italia alla volta della California trovando il successo. Dal 2017 Damiano approda in Italia, con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli guadagna il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff, Cake e Fuori Menù. Massimiliano oggi vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie molto famose in città.

Largo poi alla coppia composta da Artem e Antonio Orefice, rispettivamente Pino o Pazz, e Totò dell’amatissima serie televisiva Mare Fuori. Il loro è un due esplosivo pronto a dare battaglia per la gioia di tutti i fan della serie che faranno un tifo esagerato per loro. Altra coppia in gara composta da Paolo Cavoli ed Elisabetta Garuffi, sposati dal 1986, hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini. Paolo è un comico e attore italiano, nato da una famiglia di albergatori di Riccione, dopo il successo a Zelig e in altri programmi dedicati alle risate, nel 2022 partecipa alla terza stagione di LOL - Chi ride è fuori.

I concorrenti devono temere senza dubbio Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Lei ad oggi 59 anni è una delle attrici sex symbol già amate nei primi anni Duemila. Ha ottenuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano il David di Donatello e il Nastro d’Argento, entrambi come Migliore attrice non protagonista per Piccoli equivoci, nel 1990. Pierluigi Iorio, 52 anni di Napoli, è attore e regista che sviluppa la sua carriera prevalentemente a teatro, di cui è appassionato fin da bambino. Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un’amicizia bella e sincera.

Altra coppia in gara composta da Kristian Ghedina e Francesca Piccinini. Lui è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca, lei è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Per i suoi risultati sportivi ha ricevuto il Collare d'oro al Merito Sportivo dal CONI. Spazio alla coppia Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: la prima ex Velina di Striscia la Notizia e presentatrice tv, la seconda protagonista in tv di programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio.

Ultime ma non ultime, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Estefania nasce a Buenos Aires, arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale. Antonella ha 25 anni ed è modella e schermitrice, nota per essere stata grande protagonista dell’ultima edizione Grande Fratello Vip. Anche questa nuova avventura di “Pechino Express” avrà come fine ultimo la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati.

Scopri le ultime news su Pechino Express.