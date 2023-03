Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Prima Tappa dell'avventuroso viaggio sulla Via delle Indie

Anticipazioni TV

Parte stasera Pechino Express - La Via Delle Indie. Le nuove nove coppie affronteranno la prima tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Parte stasera, giovedì 9 marzo 2023, Pechino Express – La Via delle Indie. Il primo appuntamento con Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le nove nuove coppie di viaggiatori si troveranno ad affrontare la Prima Tappa di un viaggio lungo circa ottomila chilometri. Ma ecco cosa succederà nella puntata di questa sera.

Pechino Express 2023: ecco la Prima Tappa del viaggio sulla Via delle Indie

La prima puntata o meglio la prima tappa di Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, ci porterà alla scoperta dell'India. I viaggiatori percorreranno ben 372 km, tra luoghi meravigliosi e mestieri piuttosto insoliti e curiosi. Si partirà da Mumbai, la città più grande, popolosa e multietnica del Paese. Il viaggio si aprirà nel piazzale antistante il Gateway of India, ovvero l'arco commemorativo affacciato sul porto e che rappresenta la porta d'ingresso della città ma anche dell'India stessa. Il monumento è senza dubbio una delle attrazioni più famose e visitate. Sarà da là che i concorrenti riceveranno una serie di missioni, che li porterà ad attraversare i colorati vicoli di Mumbai e a conoscere i suoi brulicanti mercati. Tra profumi e sapori tradizionali, le coppie dovranno cercare di non perdersi e di non perdere la meta della giornata. Verrà poi il momento di lasciare Mumbai per approdare nel piccolo centro di Wai, per una tappa molto veloce; si dovrà infatti proseguire velocemente per Satara, capoluogo dell'omonimo distretto. Davanti al tempio di Shiva, ci sarà il traguardo finale di questa prima avventura sulla Via delle Indie.

Pechino Express 2023: l'itinerario del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023: ecco le coppie in gara quest'anno

Ecco le coppie in gara quest'anno:

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.