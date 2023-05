Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno la Finale

Anticipazioni TV

Stasera ultimo appuntamento con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le tre coppie rimaste in gara affronteranno l'ultima tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno, arrivato in Cambogia. Ecco tutte le Anticipazioni della Finale di oggi. Federica Pellegrini sarà in grado di continuare la corsa?

Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, ultimo appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. La Finale di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le tre coppie di viaggiatori rimaste in gara affronteranno la Decima e Ultima Tappa della competizione, arrivata in Cambogia. Scopriamo insieme, nel dettaglio, quali saranno le sfide e l'itinerario della puntata di oggi, che partirà dalla città di Battambang fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor. Federica Pellegrini riuscirà a concludere la corsa?

Stasera su Sky Uno la Finale di Pechino Express 2023: ecco l'itinerario e le sfide di oggi

L'ultima tappa di Pechino Express 2023 sarà lunga 172 km. I viaggiatori rimasti in gara partiranno dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi, di corsa, fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico, dove scopriremo finalmente quale delle tre coppie si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dello show.

Pechino Express 2023: Le coppie finaliste

La nona tappa di Pechino Express 2023 ha visto vittoriosi gli Italo Americani. Joe e Andrea, dopo una tappa che ha messo Bastianich a dura prova, hanno deciso di salvare I Novelli Sposi e di eliminare i Siculi. Le coppie rimaste in gara sono:

gli Italo Americani , Joe Bastianich e Andrea Belfiore , sempre determinati e competitivi, vincitori di ben tre tappe e pronti a vincere anche quest’ultima;

, , sempre determinati e competitivi, vincitori di ben tre tappe e pronti a vincere anche quest’ultima; le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia , che nel corso delle puntate hanno dimostrato di essere delle avversarie temibili nonché amiche affiatatissime nonostante le difficoltà e le rivalità con altre coppie;

e , che nel corso delle puntate hanno dimostrato di essere delle avversarie temibili nonché amiche affiatatissime nonostante le difficoltà e le rivalità con altre coppie; i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta - a Pechino Express per la loro “luna di miele” - che hanno dimostrato di essere competitivi come ci si aspetta dai campioni. Nella penultima puntata Federica si è però infortunata a una caviglia. La partenza per l'ultima tappa è quindi incerta. Gli sposini comunicheranno la decisione dei medici, solo ai nastri di partenza di Battambang.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.